Morenista pide a Rocha Moya dejar la gubernatura

La senadora morenista Guadalupe Chavira exhortó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a pedir licencia al cargo para ser investigado y dijo que las acusaciones que realiza la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, son graves, por lo que no deben ser ignoradas por parte del gobierno mexicano.

Argumentó que Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones y porque México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad cuando la confianza pública se encuentra en riesgo.

“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, planteó la morenista.

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En una carta a la opinión pública, la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos recordó que en el Movimiento de la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Por ello, de manera firme, institucional y responsable solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”. La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos afirmó que esta solicitud no constituye una condena anticipada ni desconoce sus derechos fundamentales.

“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”.

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La morenista sub- rayó que la respuesta a una acusación contra un servidor público no puede ser evasiva, ambigua ni subordinada al cálculo político, ni debe ser tratado como un asunto menor.

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cdm