La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México deben prevalecer la presunción de inocencia y el Estado de derecho frente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y subrayó que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas dentro del marco legal mexicano.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue enfática en señalar que las imputaciones deben investigarse conforme a las leyes nacionales y por las autoridades competentes.

“Estuve viendo algunas publicaciones (...): ‘están poniendo a la Presidenta entre la espada y la pared’. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa y en cualquier otro caso”, dijo la Presidenta.

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“Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México… tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico la responsabilidad de una u otra persona”, sostuvo. Recalcó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones pertinentes y, en caso necesario, solicitar datos adicionales para esclarecer los hechos.

“Es la fiscalía la que tiene que hacer el análisis, ver qué pruebas hay y, si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo”, dijo.

Las declaraciones de la Jefa del Ejecutivo se producen luego de que autoridades estadounidenses solicitaran la extradición de Rocha Moya y de nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico. Frente a este escenario, Sheinbaum Pardo insistió en que México actuará con apego a su Constitución y sin ceder a presiones externas.

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Reiteró que su gobierno mantendrá la cooperación con la Unión Americana, pero aclaró que no habrá subordinación. “Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación”, expresó. Asimismo, aseguró que su administración está firme ante este tipo de situaciones.

“La Presidenta está fuerte, está sólida y muy segura por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo”, indicó, al subrayar que este principio “no se negocia”.

En este contexto, Sheinbaum Pardo consideró que el momento actual exige unidad nacional frente a lo que calificó como un “embate exterior”.

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Advirtió que quienes no respalden esta postura se alinean con intereses ajenos al país.

“Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo; quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”, señaló.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y no dejarse llevar por versiones sin sustento.

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“El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quién asume sus responsabilidad en la historia, cada quien”, expresó.

En paralelo, la Presidenta lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de recurrir a instancias extranjeras para sostener sus posturas. Consideró “lamentable” que actores políticos mexicanos busquen respaldo en tribunales o dependencias de Estados Unidos.

“Lo que es verdaderamente lamentable es que la derecha mexicana se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York o del Departamento de Justicia de Estados Unidos para defender su posición.

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“No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX, que fueron a pedir intervención extranjera en México”, afirmó.

La presidenta Sheinbaum Pardo fue más allá y comparó a sus adversarios con figuras históricas como Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Agustín de Iturbide. En contraste, reivindicó a personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas.

“Nosotros no, nosotros estamos orgullosos de ser seguidores de Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Villa y Cárdenas”, dijo.

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Finalmente, la Mandataria federal reiteró que la política exterior de México se basa en principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, sostuvo que cualquier proceso relacionado con las acusaciones debe resolverse dentro del marco jurídico nacional.

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cdm