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La presidenta aseguró que el tema del “se va a resolver”, al tiempo que adelantó que su gobierno presentará el próximo lunes un paquete de medidas para fortalecer la inversión privada en el país.

“El tema ahorita del T-MEC se va a resolver, se va a resolver. No tener una más o menos, se va a resolver. El lunes vamos a —se los adelanto— hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en . El lunes las vamos a anunciar: un acuerdo de simplificación de trámites, así, pero radical, entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión. La primavera laboral llegó para quedarse o no se va a ningún lado”, afirmó la mandataria.

También subrayó que, además de mantener el incremento al salario mínimo, su administración ha alcanzado acuerdos con el sector empresarial para garantizar estabilidad laboral.

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En ese contexto, destacó que el anuncio incluirá un esquema de simplificación de trámites con el objetivo de facilitar la inversión y dinamizar la economía.

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