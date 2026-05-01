En medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos, líderes de diversos sindicatos expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamaron a la unidad nacional en la defensa de la soberanía.

En conferencia de prensa presidencial, Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), afirmó que ni la soberanía nacional ni la dignidad están en negociación.

“En este momento le expresamos a la doctora Claudia Sheinbaum que los trabajadores de México estamos con ella, que vamos a participar, porque lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional. La soberanía nacional como ella nos lo ha dicho no está en negociación ni la dignidad”.

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En las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo, el líder de la CTM afirmó que a partir de la llamada Cuarta Transformación, los trabajadores se han beneficiado con la protección de sus derechos laborales.

El secretario general de la CTM también destacó bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la reducción de las comisiones de las afores, el mejoramiento de las pensiones, así como la aprobación de la reforma de las 40 horas de trabajo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana, manifestó su respaldo al gobierno federal al destacar el derecho a la autodeterminación de las naciones.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo (01/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Queremos decirle que los que habitamos en este hermoso país le damos el respaldo en la defensa de nuestra soberanía. Todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminación conforme a sus propias reglas. Consideramos que su actuar como mandataria de México al frente de la política exterior ha sido la correcta.

“Estamos seguros que cuenta con miles de mexicanos que aman a México y que saldrán a la defensa de este, porque como México no hay dos y merece que se ha defendido por todos. Nosotros señora presidenta cuenta usted con el sector sindical en este tema”.

El líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que México enfrenta desafíos tanto internos como externos, pero subrayó que la fortaleza del país radica en la unidad de sus trabajadores.

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“Nuestro compromiso como mexicanos es fortalecer la unidad, la solidaridad, la lucha, y la lealtad con nuestro país… hoy enfrentamos un nuevo camino, un nuevo reto, que desde el exterior y desde el interior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país”, afirmó.

El dirigente minero resaltó que, a diferencia de otros sectores, la clase trabajadora permanece firme en los momentos más difíciles, defendiendo incluso la soberanía nacional.

Asimismo, enfatizó que no puede existir un proyecto nacional sólido sin el respaldo de los trabajadores organizados.

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"No hay proyecto nacional serio, no hay desarrollo con justicia, no hay bienestar duradero, si se pretende caminar de espaldas a quienes todos los días generan el valor de este país”, dijo.

Por su parte, el secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, subrayó que la lucha por los derechos laborales sigue vigente y que su fortalecimiento es clave para consolidar la soberanía nacional.

“Hoy el gran desafío es continuar revirtiendo el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial… esto es posible porque hoy el Estado actúa como garante de derechos y no como representante de intereses privados”, señaló.

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