¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México?; esto dice la LFT

Con la llegada de mayo, los días festivos de este mes se volvieron tendencia, debido a las fechas en que habrá suspensión de clases, por lo que muchos trabajadores desean saber con precisión cuáles son las fechas establecidas como días festivos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El mes iniciará con un día de descanso obligatorio, correspondiente al 1 de mayo por el Día del Trabajo, una fecha donde se reconoce la fuerza laboral del país.

Asimismo, el 5 de mayo representa otra fecha importante y a continuación te diremos si se trata de una fecha señalada como día de asueto.

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¿5 de mayo es descanso obligatorio?. Foto: Pixabay y Archivo / El Universal

¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México?

En México, el organismo que se encarga de regular las fechas cívicas y días feriados para que los trabajadores descansen con libertad o, su esfuerzo por continuar laborando sea gratificado conforme a la autoridad es la LFT

A pesar de los puentes escolares que habrá en el mes por días festivos, la realidad para los trabajadores es muy distinta, pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo solo habrá un día de descanso obligatorio.

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, sin embargo, no es considerado como un día de descanso obligatorio y por lo tanto, quienes laboran en esta fecha recibirán su salario normal.

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La Ley Federal del Trabajo considera 7 días feriados al año y uno de ellos se otorga en mayo. Foto: Freepik

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