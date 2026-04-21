Calendario SEP: lista completa de los días feriados de mayo; conoce las fechas clave

A pocos días de que inicie el mes de mayo, las pausas en el calendario escolar debido a días feriados como el Día del Trabajo y el Día del maestro, han causado confusión en algunos padres de familia.

Por ello, a pesar de que las fechas oficiales de descanso se encuentran en el calendario de la SEP, han circulado versiones de un posible megapuente de hasta seis días iniciando el mes. Así que a continuación explicaremos cuáles son las fechas oficiales de suspensión de labores docentes.

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Calendario SEP mayo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lista completa de los días feriados de mayo

1 de mayo : El mes de mayo iniciará con un descanso oficial el próximo viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo , el cual es tomado por la SEP , así como por la Ley Federal del Trabajo como día obligatorio de descanso para estudiantes y trabajadores.

: El mes de mayo iniciará con un el próximo viernes 1 de mayo, por el , el cual es tomado por la , así como por la Ley Federal del Trabajo como día obligatorio de descanso para estudiantes y trabajadores. 5 de mayo : En esa misma semana, habrá otra pausa en las clases con motivo de la Batalla de Puebla . Cabe mencionar que en la LFT este día no se toma como obligatorio.

: En esa misma semana, habrá otra pausa en las clases con motivo de la . Cabe mencionar que en la este día no se toma como obligatorio. 15 de mayo : Asimismo, habrá otra suspensión en las clases a nivel básico y medio superior por el Día del Maestro como un reconocimiento a la labor docente en México.

: Asimismo, habrá otra suspensión en las clases a nivel básico y medio superior por el como un reconocimiento a la labor docente en México. 29 de mayo: El último viernes de mayo está marcado como Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de nivel básico no tendrán clases.

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