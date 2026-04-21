Calendario SEP: lista completa de los días feriados de mayo; conoce las fechas clave

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A pocos días de que inicie el mes de , las pausas en el calendario escolar debido a días feriados como el Día del Trabajo y el Día del maestro, han causado confusión en algunos padres de familia.

Por ello, a pesar de que las fechas oficiales de descanso se encuentran en el , han circulado versiones de un posible megapuente de hasta seis días iniciando el mes. Así que a continuación explicaremos cuáles son las fechas oficiales de suspensión de labores docentes.

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Calendario SEP mayo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Calendario SEP mayo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lista completa de los días feriados de mayo

  • 1 de mayo: El mes de mayo iniciará con un descanso oficial el próximo viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo, el cual es tomado por la SEP, así como por la Ley Federal del Trabajo como día obligatorio de descanso para estudiantes y trabajadores.
  • 5 de mayo: En esa misma semana, habrá otra pausa en las clases con motivo de la Batalla de Puebla. Cabe mencionar que en la LFT este día no se toma como obligatorio.
  • 15 de mayo: Asimismo, habrá otra suspensión en las clases a nivel básico y medio superior por el Día del Maestro como un reconocimiento a la labor docente en México.
  • 29 de mayo: El último viernes de mayo está marcado como Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de nivel básico no tendrán clases.

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