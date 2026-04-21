Ataque en Teotihuacán: ¿Qué es "copycat", patrón clave del agresor en la Pirámide de la Luna?; aquí te lo decimos

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El pasado 20 de abril la zona arqueológica de se convirtió en testigo de un ataque armado perpetrado por un sujeto identificado como Julio César “N”, quien mató a dos personas al abrir fuego contra un grupo de turistas arriba de la Pirámide de la Luna.

A raíz del tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y 13 lesionados, autoridades del Estado de México informaron que Julio César ”N” actuó solo en el ataque que perpetró en la zona arqueológica.

Asimismo, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez destacó que las investigaciones apuntan a un patrón conocido como “”, el cual indica la tendencia a imitar un crimen, ya que entre las pertenencias del agresor se encontró literatura alusiva a agresiones y a figuras relacionadas con acciones violentas, además de una imagen creada con IA junto a Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la Masacre de Columbine.

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En medio de las investigaciones por el ataque en Teotihuacán, las autoridades identificaron referencias directas a la Masacre de Columbine. Foto: Redes sociales
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¿Qué es "copycat"?

De acuerdo con el sitio experto Psychology Today, un crimen imitativo es un acto delictivo que se inspira en un crimen anterior que ha sido reportado en los medios o publicado en obras de ficción, donde el imitador toma y copia ciertos elementos como la motivación, la técnica, la forma de vestir, etc. del crimen original.

Asimismo, la criminóloga Paz Velasco de la Fuente, señala que al identificar a un sujeto como “Copycat Killer”, no se habla de un crimen puntual, ni de un homicidio simple, sino de un homicida múltiple, sistemático o serial.

Otra de las características que describe en su página dedicada a la mente criminal, es que el perpetrador del crimen por imitación se encarga de comunicar expresamente o deja señales que lo relacionen con su inspiración original, esto con la intención de desencadenar notoriedad mediática.

Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo
Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

*Con información de Eduardo Dina

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