De “Copycat” a “Bowling for Columbine”; películas para entender el ataque en Teotihuacán

Tras lo ocurrido el pasado lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, el nombre de Julio César "N" continúa causando revuelo, pues el agresor de 27 años abrió fuego contra un grupo de turistas arriba de la Pirámide de la Luna, dejando un saldo de dos muertos y 13 personas lesionadas.

Al ser interceptado por elementos de seguridad, el agresor fue herido en una pierna y posteriormente se quitó la vida. Asimismo, se señala que presuntamente habría actuado solo al planear el ataque.

De acuerdo con las investigaciones, entre las pertenencias de Julio César "N" se encontró una imagen creada con IA junto a Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la Masacre de Columbine, uno de los actos de violencia más famosos en Estados Unidos.

Otra de las líneas de investigación sugieren posibles efectos de un patrón conocido como “Copycat”, el cual indica la tendencia a imitar un crimen. Por este motivo la película con el mismo nombre, así como el documental “Bowling for Columbine”, capturaron la atención por ser clave para entender el ataque en Teotihuacán.

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Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

De “Copycat” a “Bowling for Columbine”, películas clave en el ataque en Teotihuacán

El término “Copycat” capturó el ojo mediático en 1995 al ser adoptado por la película protagonizada por Sigourney Weber, donde el personaje de la “Dra. Helen Hudson” investiga a un imitador de asesinos en serie.

Este filme muestra el fenómeno “Copycat” desde contextos criminales donde personas con alteraciones psiquiátricas buscan replicar o emular a figuras trágicas por el impacto mediático que han causado.

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Por otro lado, “Bowling for Columbine: Un país en armas” es el documental dirigido por Michael Moore que explora las principales causas de la masacre en la escuela secundaria Columbine en 1999 y otros actos de violencia armada.

A pesar de la controversia que generó al reavivar distintos capítulos de violencia armada, el director ganó el Premio Oscar a Mejor Documental en 2003. Cabe destacar que a más de 20 años de su estreno, continúa siendo una referencia en el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

*Con información de Ana Karen Velázquez y Eduardo Dina

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