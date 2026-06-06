Autoridades de Guatemala detuvieron a dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha durante un operativo realizado en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, donde además fueron incautadas armas de fuego, municiones, equipo táctico y vehículos vinculados a posibles actividades delictivas.

La acción fue ejecutada por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, mediante un allanamiento en la aldea San Juan Arana.

Los detenidos fueron identificados como Alexis Emanuel Lemus Pineda, de 19 años, conocido con el alias de “Seco”, y Oseas de Jesús Salvador Parada, de 34 años, apodado “Chuz” o “Chusito”. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), este último registra un antecedente de ingreso a prisión en 2011 por un caso de asesinato.

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Durante la diligencia, los agentes localizaron cinco pistolas Glock, una pistola IWI Masada, un fusil, una subametralladora, 11 cargadores, más de 300 cartuchos de distintos calibres, cuatro chalecos antibalas, siete teléfonos celulares y cuatro placas vehiculares.

Además, dentro de un automóvil Hyundai rojo fue encontrado un fusil AK-47. Las investigaciones preliminares establecieron que el vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 4 de abril en Villa Nueva. También se detectó que las placas colocadas en la unidad correspondían a otro automóvil con características similares.

En una revisión posterior a una camioneta Nissan beige, los agentes hallaron un machete.

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Según la PNC, ambos detenidos son investigados por su presunta participación en diversos delitos cometidos en distintos municipios del departamento de Santa Rosa.

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