El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió en redes sociales un mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en ingles) sobre la declaración de culpabilidad de un hombre por tráfico de armas a gran escala para un cártel.

De acuerdo con el embajador, el individuo, vinculado a La Nueva Familia Michoacana, traficó 24 rifles tipo AK-47 hacia México, por lo que fue declarado culpable.

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Por su parte, el DOJ informó que el caso fue investigado y procesado por un grupo de tareas de seguridad nacional como parte del operativo “Take Back America”, y difundió una imagen en la que se observan diversas armas aseguradas.

Johnson subrayó que estas acciones reflejan el compromiso del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles y frenar el flujo de armas.

Agregó que bajo el liderazgo de Trump y el de Claudia Sheinbaum, ambos países fortalecen su seguridad compartida.

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