La Nueva Familia Michoacana (NFM) volvió a la mira del gobierno federal, tras el secuestro y liberación del alcalde Taxco, Juan Andrés Vega Carranza (Morena), y su padre, Juan Vega Arredondo.

Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Pez y El Fresa, respectivamente, son hermanos que pusieron de nuevo a este grupo en el mapa criminal del país, el cual estuvo a punto de extinguirse por la ruptura entre sus fundadores José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, Nazario Moreno González, El Chayo, y Servando Gómez Martínez, La Tuta.

El Pez y El Fresa son objetivos prioritarios de las autoridades federales. Por más de dos décadas no han podido ser detenidos debido a la estructura logística y control territorial con el que cuentan, según fuentes federales.

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La Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, les han dado seguimiento por años, tienen identificados a sus esposas, parejas sentimentales, hijos, operadores, propiedades y su violento modus operandi, pero no han podido llevarlos ante la justicia, lo que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a ofrecer recompensas millonarias.

El resurgimiento

Los hermanos, originarios de Guerrero, asumieron el control del grupo tras la detención de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, en 2011, y de José María Chávez Magaña, El Pony, en 2014.

En el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se declaró extinto a este grupo criminal, pero pronto resurgió con el liderazgo de los Hurtado Olascoaga. Su grupo criminal domina el oriente de Michoacán, el Estado de México, la región de la Tierra Caliente de Guerrero, y la zona metropolitana, surponiente y sur de Morelos.

En la estructura criminal de la Nueva Familia Michoacana, Jhonny, El Pez, es señalado el líder, mientras que José Alfredo, El Fresa, es el segundo al mando.

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El Pez o El Mojarro siempre ha mantenido un perfil bajo y las autoridades federales creen que su apodo se debe a que es una persona “escurridiza”, hábil para evadir los operativos de las autoridades y las acciones de los grupos rivales.

A José Alfredo, El Fresa, se le considera el liderazgo visible, señalado como el responsable de varias masacres, como la ocurrida en San Miguel Totolapan, Guerrero, en octubre de 2022, cuando 20 personas fueron ejecutadas, entre ellas el presidente municipal.

También se le responsabiliza por el asesinato de 13 policías asesinados en marzo de 2021 en Coatepec Harinas, Estado de México.

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Según autoridades de seguridad consultadas, los hermanos movieron la estructura del grupo criminal al sur del Estado de México, desde donde expandieron sus actividades ilícitas a más de 35 municipios en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.

En septiembre de 2023, los hermanos Hurtado Olascoaga enfilaron sus actividades ilícitas a la ordeña de ductos de Pemex, en Hidalgo y el Estado de México.

Autoridades federales detectaron que el grupo criminal intensificó el robo de combustible en el ducto Tula-Toluca, alguna vez calificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como una “verdadera coladera”, en alianza con células locales.

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En abril de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de Johnny Hurtado Olascoaga, y de hasta 3 millones de dólares por José Alfredo Hurtado Olascoaga.

Según la Administración para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés), la Nueva Familia Michoacana trafica fentanilo arcoíris en pastillas o polvo de diversos colores, formas y tamaños, diseñado para atraer a niños y jóvenes.

La organización criminal obtiene sus ingresos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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Sus principales actividades incluyen el cultivo de marihuana y amapola, y el tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, con destino a Estados Unidos.

Ambos son requeridos por una Corte para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con intento de posesión y conspiración para distribuir cocaína. En México tienen también dos órdenes de aprehensión por homicidio.

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