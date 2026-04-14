Chilpancingo, Guerrero.- Equipo agrícola y apoyos agropecuarios a 17 mil productores de maíz, por un monto de 66 millones de pesos, entregó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena).

Afirmó que Guerrero garantiza gramo para el consumo humano; el abasto de maíz y la estabilidad en precio de la tortilla en Guerrero están garantizados y no se contempla incremento alguno a la tortilla para para cuidar el ingreso familiar

"Refrendamos nuestro absoluto compromiso con la entrega de una inversión superior a los 66 millones de pesos algo que no se había dado en una entrega de esta magnitud de cualquier administración, beneficiando a más de 17 mil productoras y productores de nuestro estado que sin duda van a fortalecer el campo de Guerrero", aseveró.

En el evento realizado en la explanada del Poder Ejecutivo, Salgado Pineda afirmó que está inversión fortalece la producción agrícola del grano básico con maquinaria, semilla mejorada, insumos para la siembra y apoyos que responden a necesidades reales y eficientar el trabajo en la tierra.

La gobernadora Evelyn Salgado encabeza entrega de apoyos a productores en Guerrero / Foto: Especial

La mandataria suriana dijo que la entrega también beneficia con 300 toneladas de maíz a los industriales de la Masa y la Tortilla, a fin de estabilizar su precio en seguir beneficiando la economía y el ingreso familiar.

El equipo entregado consta de equipamiento agrícola por más de 25 millones de pesos, además de insumos de maíz por más de 10.5 millones de pesos; garantías para el fortalecimiento de proyectos por más de 23 millones de pesos y equipamiento ganadero con una inversión de 8.2 millones de pesos.

En su momento, Alejandro Zepeda Castorena, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, informó que los apoyos incluyen maquinaria y equipo menor, semilla mejorada e híbrida, servicios de aspersión aérea no tripulada, así como la entrega de maíz grano para contribuir a la estabilización del precio de la tortilla.

Detalló que también se contemplan garantías para el desarrollo de proyectos productivos, paquetes tecnológicos de maíz, fortalecimiento de programas, proyectos estratégicos de Sembrando Vida y equipamiento ganadero, con una inversión total de 66 millones 797 mil pesos en beneficio de más de 17 mil productores de la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Norte, Tierra Caliente, Acapulco y la Sierra.

Antes, en su mensaje Salgado Pineda especificó: “Respaldar al campo es reconocer y saldar esa deuda histórica, fortaleciendo a Guerrero desde su propia raíz”.

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