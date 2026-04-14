Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un video compartido en redes sociales, sostuvo que “en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”.

Además, acusó que “desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Qué si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o malos manejos”.

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“Y ya el colmo como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa y tampoco sorprende, el león cree que todos son de su condición”, agregó.

Además, agradeció las palabras de reconocimiento de la mandataria federal, quien expresó que “reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Ellos son la nueva generación. Es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, viene del movimiento y con mucha convicción”.

Antes de su pronunciamiento, las razones de su presunta salida hacían referencia a poca transparencia en la fiscalización de un presupuesto de más de 2 mil 500 millones de pesos (mdp) en prerrogativas del 2025, y su relación con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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