Ana Lilia Rivera se posiciona como el perfil más competitivo dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala. De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, la actual senadora arrasa en la contienda interna, encabeza todos los atributos evaluados y es la única aspirante que alcanza el puntaje máximo, 10 puntos de 10, en la metodología de valoración interna del partido.

Entre las principales preocupaciones de los tlaxcaltecas la inseguridad ocupa el primer lugar, con 63%, muy por encima de los temas económicos, con 12%, y de la corrupción o mal gobierno, con 10%. Cuando preguntamos a qué tipo de inseguridad se refieren, las menciones se concentran principalmente en robos y asaltos, con 68%.

En la preferencia para la candidatura de Morena a la gubernatura de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera cuenta con una amplia ventaja, con 46% de la preferencia efectiva. Alfonso Sánchez García se ubica en segundo lugar, con 27%, mientras que Carlos Augusto se posiciona en tercer lugar, con 12%.

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Cuando se observa el escenario electoral, Morena mantiene una posición sólida en el estado. Si hoy se eligiera gobernador alcanzaría 47% de la preferencia efectiva. El PRI obtiene 14%, el PAN 13% y Movimiento Ciudadano, 10%. El resto de las fuerzas políticas se ubican debajo de los dos dígitos.

La ventaja de Morena también se refleja en la identidad partidista, con 39% de afinidad entre los tlaxcaltecas. El PRI registra 11%, el PAN 10% y Movimiento Ciudadano 7%. PT alcanza 4%, el PVEM 3% y 18% se declara apartidista.

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cdm