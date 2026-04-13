De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Ismael Burgueño Ruiz encabeza la contienda interna de Morena rumbo a la elección para la gubernatura de Baja California en 2027. El alcalde de Tijuana se ubica al frente como el perfil mejor posicionado al interior del partido.

Ismael Burgueño registra 31% de la preferencia efectiva. En segundo lugar se ubica Julieta Ramírez, con 17%, y en tercero está Montserrat Caballero, con 14%.

Esta ventaja se refleja en los indicadores evaluados. Ismael Burgueño obtiene el puntaje máximo en la metodología de valoración interna de Morena al obtener 10 puntos de 10. Además, registra el mayor nivel de conocimiento, con 53%, y una opinión positiva de 29%.

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La contienda en la entidad arranca con Morena a la cabeza, con una amplia ventaja de 54% de la preferencia efectiva. Le siguen el PAN, con 17%, y Movimiento Ciudadano, con 12%; mientras que el resto de las fuerzas políticas se ubican por debajo de un dígito: PRI, con 7%; PVEM, con 4%, y tanto PT como PES, con 3% cada uno.

Por último, el partido también registra el mejor saldo de opinión, con 34%, seguido de Movimiento Ciudadano, con 14%. Destaca que el resto de los partidos obtienen saldos negativos.

El levantamiento de la encuesta se realizó cara a cara en vivienda a mil 211 personas con credencial vigente para votar en Baja California, del 26 de marzo al 5 de abril de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.

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