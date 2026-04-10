La Paz, BCS. — Una joven reportada como desaparecida en La Paz, Baja California Sur, Dayra Michell, de 18 años fue localizada sin vida y con signos de violencia, por lo que las autoridades investigan el caso como feminicidio.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el hallazgo se registró alrededor de las 22:25 horas del jueves, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro de la localidad de Los Planes, en las afueras de la capital.

Autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que el caso es investigado bajo los protocolos para delitos relacionados con feminicidio.

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Activan protocolo e investigaciones

La PGJE inició la carpeta de investigación y peritos y agentes ministeriales se encuentran trabajando en el levantamiento de indicios para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La ficha de búsqueda de la joven comenzó a circular por la tarde del jueves, y cerca de la medianoche su cuerpo sin vida fue localizado en esta vivienda, al parecer abandonada.

Autoridades desplegaron un operativo de seguridad para dar con el presunto responsable. Según versiones, en principio estarían investigando a un hombre, empleador de la joven. Hasta la mañana de este viernes no había sido localizado.

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