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En diciembre de 2025, Quintana Roo registró el mayor crecimiento de la a nivel nacional, con un incremento mensual de 19.8%, posicionándose como la entidad con mejor desempeño en este rubro en el país.

El resultado forma parte del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual evalúa el comportamiento de este sector en las distintas regiones.

Con este avance, la entidad se colocó por encima del resto de los estados en dinamismo industrial durante el periodo referido.

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El crecimiento se relaciona con el impulso de actividades económicas vinculadas a sectores estratégicos, particularmente aquellos asociados a la construcción, infraestructura y servicios.

En ese marco, la administración estatal encabezada por ha desarrollado acciones orientadas a fortalecer la capacidad productiva y fomentar un entorno favorable para la inversión y la creación de empleos.

A la par, la continuidad de proyectos respaldados por la presidenta , junto con la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada, ha incidido en el ritmo de crecimiento económico.

El IMAIEF es un indicador de corto plazo que permite medir la evolución de la actividad industrial en sectores como la minería, la generación de energía eléctrica, la construcción y las industrias manufactureras en las entidades federativas.

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