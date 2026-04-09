Culiacán, Sin a 9 de abril. - El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya visitó la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, para estar pendientes del operativo que mantienen desplegados rescatistas del ejército y grupos de civiles, para localizar y extraer al trabajador que aún permanece atrapado.

Durante la reunión que tuvo con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad les reconoció el esfuerzo que han realizado por quince días para lograr rescatar a tres de los cuatro mineros que quedaron atrapados bajo tierra.

Uno de los mineros aún permanece atrapado. Foto: Especial.

En un breve comunicado, se dio a conocer que Rocha Moya, consideró que derivado del diseño que se tiene del operativo que se tiene en práctica, se tiene las esperanzas de alcanzar un rescate positivo en breve del cuarto trabajador de dicha mina

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Se informó que el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, se mantiene al tanto de la evolución positiva del minero, Francisco Zapata Nájera, recién extraído por los brigadistas, el cual fue trasladado a un hospital de Mazatlán.

Los datos que se conocieron sobre la extracción de Zapata Nájera, de 42 años de edad, el cual permaneció 13 días bajo tierra y con el agua cubriéndolo, este salvo su vida, al excavar y formar una especie de capsula de aire que le permitió respirar

Francisco Zapata Nájera, el minero recién extraído por los brigadistas, fue trasladado a un hospital de Mazatlán. Foto: Especial.

El trabajador recibió previamente, antes de ser llevado en un helicóptero a un hospital, una valoración médica y recibió energéticos para su consumo, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de la mina, por varios equipos de rescate.

Zapata Nájera, de 42 años de edad, permaneció atrapado 13 días en medio del agua y lodo que se introdujo a todos los tuenes, al derramarse los jales de la represa. La luz de su linterna permitió a los cuerpos de rescate ubicarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.

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