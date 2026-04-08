Un equipo de buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, localizaron el martes a Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que se encontraban atrapados en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, Sinaloa tras el derrumbe registrado el 25 de marzo.

Al momento del rescate el trabajador exclamó “no perdí la fe”.

El personal militar rescatista, después de realizar inmersiones para reconocer el área afectada y proporcionarle alimentación, agua y oxígeno a la víctima, extrajo hacia la entrada de la mina a Francisco Zapata, quien presentó únicamente signos de deshidratación, por lo que se le brindó atención médica de emergencia para su recuperación.

Rescate de trabajador en la mina de Santa Fe en Sinaloa (08/04/2026). Foto: Especial

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Integrantes de la Fuerza en Situación de Alerta (FUSA) de la III Región Militar, realizaron la evacuación en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las instalaciones del Hospital General de Mazatlán.

También se localizó al tercer minero sin vida, tras el hallazgo, se realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias para su traslado a la unidad forense, donde se harán las pruebas correspondientes para su identificación.

Rescate de trabajador en la mina de Santa Fe en Sinaloa (08/04/2026). Foto: Especial

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Las autoridades mantienen comunicación directa con los familiares para informarles sobre las diligencias.

En tanto, continúan las labores ininterrumpidas en el sitio para localizar al último trabajador.

Rescate de trabajador en la mina de Santa Fe en Sinaloa (08/04/2026). Foto: Especial

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