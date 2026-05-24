Cada edición del Hot Sale México 2026 suele convertirse en uno de los mejores momentos del año para cambiar de celular. Entre meses sin intereses, bonificaciones bancarias y descuentos temporales, muchos equipos bajan considerablemente de precio.

Este año, el catálogo de Samsung Electronics destaca especialmente por ofrecer opciones para distintos presupuestos y tipos de usuario.

Desde modelos equilibrados para redes sociales y streaming hasta teléfonos premium con inteligencia artificial y cámaras avanzadas, estos son algunos de los celulares Samsung que más vale la pena revisar durante el Hot Sale 2026.

1. Samsung Galaxy A56: uno de los más equilibrados

El Samsung Galaxy A56 5G se ha convertido en una de las opciones más atractivas dentro de la gama media premium.

Entre sus puntos más fuertes destacan:

Pantalla AMOLED de 120 Hz

Buena duración de batería

Diseño premium

Rendimiento sólido para el día a día

Es una opción especialmente interesante para quienes buscan un celular equilibrado sin llegar a precios de gama alta.

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2. Samsung Galaxy S25: la apuesta premium

El Samsung Galaxy S25 representa la experiencia más avanzada de Samsung en 2026.

Entre sus características más llamativas se encuentran:

Galaxy AI

Cámaras avanzadas

Procesador de alto rendimiento

Carga inalámbrica

Samsung DeX

Durante el Hot Sale, los descuentos y promociones bancarias pueden hacer que resulte mucho más atractivo frente a su precio regular.

3. Samsung Galaxy A36: buena relación calidad-precio

Para quienes buscan una alternativa más accesible, el Samsung Galaxy A36 5G se mantiene como una de las compras más interesantes.

Es un equipo pensado para:

Redes sociales.

Streaming.

Apps cotidianas.

Fotografía casual.

Además, suele recibir descuentos agresivos durante eventos de ventas.

4. Samsung Galaxy S24 FE: funciones premium a menor precio

El Samsung Galaxy S24 FE sigue siendo una opción muy fuerte gracias a su combinación de rendimiento y funciones premium.

Entre sus ventajas destacan:

Buen desempeño en fotografía

Pantalla de alta calidad

Galaxy AI

Mejor rendimiento que varios modelos de gama media

Durante el Hot Sale, puede acercarse mucho al precio de algunos equipos de gama media premium.

5. Samsung Galaxy A16: uno de los más accesibles

El Samsung Galaxy A16 suele convertirse en uno de los celulares Samsung más vendidos durante temporadas de descuentos.

Es una opción interesante para:

Usuarios básicos.

Primer smartphone.

Redes sociales.

Streaming y mensajería.

¿Qué debes considerar antes de comprar un celular Samsung?

Antes de aprovechar cualquier oferta, conviene revisar aspectos como:

Procesador

Años de actualizaciones

Capacidad de batería

Calidad de cámara

Almacenamiento

Compatibilidad con 5G

También vale la pena comparar precios entre tiendas y revisar si existen cupones o bonificaciones bancarias adicionales.

¿Dónde encontrar ofertas de celulares Samsung durante el Hot Sale?

Durante el Hot Sale 2026, varios de estos modelos suelen aparecer con promociones en tiendas como Amazon México, Mercado Libre y la tienda oficial de Samsung México.

Veredicto final

Si buscas el mejor equilibrio entre precio y experiencia, el Samsung Galaxy A56 probablemente sea una de las compras más inteligentes del Hot Sale 2026.

Pero si quieres una experiencia premium con mejores cámaras, inteligencia artificial y mayor potencia, el Galaxy S25 sigue siendo una de las apuestas más fuertes del ecosistema Android este año.

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