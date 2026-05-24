El calendario astronómico de este año reserva un espacio destacado para el cierre del mes de mayo. De acuerdo con los registros de observación espacial, el próximo domingo 31 de mayo se produce el fenómeno conocido como Luna Azul.

Este evento, que ha capturado la atención de entusiastas y expertos por igual, es visible en territorio mexicano desde el momento del anochecer (estimado alrededor de las 19:48 h en la Ciudad de México).

A diferencia de lo que el nombre sugiere, el satélite natural no adquiere una tonalidad azulada, sino que mantiene su característico brillo plateado, pues el término responde a una convención del folclore y la astronomía posicional.

Foto: Unsplash

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Origen del término y el mito del color

De acuerdo con el sitio especializado en astronomia Star Walk, el nombre "Luna Azul" tiene sus raíces en la tradición anglosajona y se utiliza para designar una segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario.

Dado que el ciclo lunar tiene una duración aproximada de 29.5 días, la coincidencia de dos plenilunios en un periodo de 30 o 31 días resulta inusual (sucede aproximadamente cada 2.5 años). Según explica la plataforma especializada Space.com, (este fenómeno es puramente calendárico y no físico, por lo que la coloración de la Luna solo se ve alterada bajo condiciones atmosféricas muy específicas como incendios forestales o erupciones volcánicas que dispersan partículas en la atmósfera).

Para los observadores en México, la experiencia de este 2026 cuenta con un matiz adicional: se trata de una "microluna". Esto sucede porque el satélite alcanza su apogeo, que es el punto más alejado de su órbita elíptica respecto a la Tierra. Como consecuencia, el disco lunar se percibe ligeramente más pequeño y menos brillante que en una luna llena promedio. "Es una oportunidad extra para establecer nuevas intenciones en un solo ciclo", señalan diversas corrientes de interpretación cultural en el país, quienes otorgan a este evento un valor de introspección y cierre de procesos.

La última luna azul ocurrió el 31 de marzo de 2018 / Foto: Unsplash

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Recomendaciones para una observación óptima

A pesar de ser una microluna, el evento es perfectamente visible a simple vista desde cualquier punto del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La hora de máximo esplendor técnico se registra a las 08:45 GMT, pero el impacto visual más potente ocurre cuando el cuerpo celeste se eleva sobre el horizonte durante la noche mexicana del 31 de mayo.

Para obtener una mejor definición del relieve lunar, expertos de la Royal Astronomical Society sugieren (evitar los núcleos de alta contaminación lumínica). En el Valle de México, sitios como el Ajusco o la zona de los Dinamos se presentan como locaciones ideales debido a su elevación y menor interferencia de luces artificiales.

Asimismo, el uso de herramientas digitales como la aplicación Star Walk facilita la localización exacta del satélite en la bóveda celeste. Se recomienda a los interesados realizar la observación durante las primeras horas de la noche, momento en que la refracción atmosférica puede generar una ilusión visual de mayor tamaño al estar cerca de objetos terrestres.

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