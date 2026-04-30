¿Estamos listos para un "Súper El Niño"?; las advertencias de la UNAM sobre este fenómeno

La comunidad científica internacional y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emiten una alerta ante la posible evolución del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) hacia una categoría de "Súper El Niño".

Según Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, los modelos climáticos sugieren que este evento podría alcanzar proporciones históricas durante el ciclo 2026-2027.

De acuerdo con el especialista, aunque el ENOS se encuentra actualmente en una fase neutra tras el fin de La Niña, se prevé que evolucione en los próximos meses hasta alcanzar su punto máximo entre septiembre y octubre. La incertidumbre propia de la "barrera de predictibilidad de la primavera" persiste, pero las proyecciones indican una intensidad que podría superar a los eventos récord de 1982, 1997 y 2015.

Foto: AP

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Un sistema climático alterado y el riesgo de los 1.8 grados

El fenómeno de El Niño no actúa de forma aislada, sino que interactúa con un planeta que ya registra un calentamiento de 1.46 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Según los estudios publicados en el portal especializado The Climate Brink, el aporte térmico de un evento severo de El Niño puede añadir hasta +0.3 grados adicionales a la temperatura global. Bajo este escenario, Estrada Porrúa estima que "estamos por vivir en el 2026-2027 temperaturas que estén muy cercanas al nivel global de 1.8 grados por encima de su valor preindustrial".

Este incremento no solo es una cifra estadística; representa un riesgo crítico para los sistemas humanos. De acuerdo con las investigaciones del National Center for Atmospheric Research (NCAR) y la Agencia Espacial Europea (ESA), el cambio climático ha modificado las "teleconexiones" del ENOS, lo que significa que el mapa de afectaciones ha cambiado.

Estrada Porrúa aclara que "el cambio climático ya ha cambiado cómo se ve en el mapa, dónde van a ocurrir, la probabilidad de ocurrencia y muchas veces la intensidad" de estos fenómenos. Una atmósfera más cálida contiene mayor vapor de agua, lo que garantiza que, cuando ocurran precipitaciones, estas sean mucho más severas y destructivas que en décadas pasadas.

Trabajando de madrugada y sin hielo, así resisten 50 grados de calor en Tuxtepec, Oaxaca. Foto: Antonio Mundaca

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Vulnerabilidad en México: sequías, huracanes y pérdidas millonarias

El impacto para México se perfila en dos vertientes críticas: la seguridad hídrica y la estabilidad económica. Históricamente, un evento fuerte de El Niño se asocia con sequías severas; sin embargo, nuevas evidencias sugieren que los patrones están mutando. Según el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), existe ahora una mayor probabilidad de que en la región centro-norte de México se registren "precipitaciones extremas de gran intensidad", rompiendo con los registros históricos de sequía absoluta en esa zona.

Impactos proyectados y medidas de preparación:

Sector Agrícola: Las evaluaciones realizadas en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de Morelia estiman que cada sequía le cuesta al país alrededor de 27 mil millones de dólares.

Costas del Pacífico: Debido a las temperaturas extraordinariamente elevadas frente a Baja California y California, se espera una mayor actividad de tormentas tropicales. Según el National Hurricane Center (NHC), estas condiciones favorecen la "intensificación rápida" de huracanes, utilizando el calor excedente del océano como combustible.

(NHC), estas condiciones favorecen la "intensificación rápida" de huracanes, utilizando el calor excedente del océano como combustible. Gestión del Agua: La combinación de sequías prolongadas y evaporación acelerada por el calor obligará a una reestructuración profunda en el manejo de presas y suministros urbanos.

Estrada Porrúa sostiene que los patrones históricos ya no son del todo confiables para anticipar efectos, pues el sistema está "abriendo brecha" hacia un nuevo momento climático. Ante este panorama, el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación busca replantear el enfoque tradicional para mitigar las pérdidas en la agricultura y proteger a las poblaciones costeras más vulnerables.

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