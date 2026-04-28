Embajada de Japón en México lanza beca para estudiar posgrado en Japón; conoce los requisitos

Por medio de redes sociales, la Embajada de Japón en México compartió la convocatoria “Becas MEXT 2027”, una oportunidad para que estudiantes mexicanos de cualquier área continúen con sus estudios profesionales realizando una maestría o doctorado en Japón.

La convocatoria para obtener el grado académico estará abierta hasta el 27 de mayo del 2026 y aplica para jóvenes que hayan concluido sus estudios universitarios y cuenten con título profesional.

La beca incluye los vuelos de ida y vuelta, la matrícula universitaria, un apoyo económico mensual y clases de formación del idioma japonés.

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Estudia una maestría en Japón. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de posgrado en Japón?

Para aplicar a la convocatoria, los requisitos que deben cubrir los solicitantes don los siguientes:

Ser de nacionalidad mexicana

Ser menor de 35 años al 1 de abril del año siguiente de la solicitud

al 1 de abril del año siguiente de la solicitud Hablar inglés en un nivel avanzado

en un nivel avanzado

Estar titulado

Haber concluido con un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios

en el último grado de estudios Tener disposición para aprender el idioma japonés

Tener buena salud física y mental

🎌¿Te gustaría estudiar tu maestría y/o doctorado en Japón? Las becas #MEXT incluyen:

✈️ Vuelos de ida y vuelta

🎓 Matrícula universitaria

💰 Estipendio mensual

🗾 Formación en idioma japonés

Revisa la convocatoria completa: https://t.co/gOKdPOszmv#EmbJapónMX #Becas pic.twitter.com/9eUtBeoBO4 — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) April 28, 2026

¿Qué áreas de estudio participan en la convocatoria?

La convocatoria aplica para todas la áreas de estudio, siempre y cuando estén relacionadas con sus estudios previos. Asimismo, quedan excluidos los estudios en artes tradicionales japonesas tales como Teatro Kabuki, Danza Tradicional Japonesa, artes marciales, etc.

Para cualquier duda, consulta la convocatoria completa colocando el siguiente enlace en el buscador: https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000110.html

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