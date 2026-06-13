Después de 13 días de huelga, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su plantón. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, continúan en espera de la resolución de la Asamblea Nacional Representativa, en la cual definirán si permanecen o se retiran a sus entidad federativas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, maestros refirieron que el paro sigue indefinido luego de dos semanas de bloqueos en las principales calles de la capital, concentraciones en Avenida Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida Tlalpan, así como amenazas al gobierno de Claudia Sheinbaum de no desistir hasta acordar una reunión presencial con la mandataria.

El plantón de la CNTE se mantiene en varias cuadras de: Donceles, Ignacio Allende, Tacuba, Belisario Domínguez, callejón 57, República de Cuba, 5 de Mayo y Bolívar, donde instalaron casas de acampar desde el pasado 1 de junio. Los maestros continúan con el bloqueo de dichas calles, mientras esperan sentados, platicando o comiendo, la resolución de sus líderes sindicales durante la asamblea.

Plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Lee también Estudio ARMA: Rocha, CNTE y el Mundial acaparan cobertura de mayo

Cientos de maestros de las secciones 9, 10, 11, 36, entre otras, exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones, debido a que reprochan que el gobierno federal privatizó la jubilación y las pensiones del magisterio. El jueves pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los titulares de la Secretaria de Gobernación (Segob), Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entablarán diálogo escuela por escuela, porque acusó que las diferentes reuniones con la CNTE no han resuelto nada.

Por su parte, líderes sindicales han resaltado la necesidad de la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en UMAS.

[Publicidad]

A pesar de que las secciones principales han mantenido mesas de diálogo con Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres y Mario Delgado Carrillo, acusan que no atienden sus demandas con la excusa de no contar con presupuesto suficiente. Además, este último canceló una reunión programada el 12 de junio en las instalaciones de la SEP y hasta la hora no han anunciado su reprogramación.

Plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Lee también Sheinbaum reitera reconocimiento a maestros en medio de protestas de la CNTE; pide a niños usar menos el celular

Desde sus casas de acampar, se observa a maestros “matando el tiempo” jugando cartas o con sus celulares, viendo videos, preparando sus alimentos o reorganizando sus pertenencias en estos espacios reducidos, pero siempre con la consigna: “gobierne quien gobierne, los derechos de defienden”.

[Publicidad]

Por otra parte, locatarios del centro histórico se dicen hartos de la presencia del magisterio, pues sus ventas han bajado y el bloqueo entorpece la movilización a sus comercios: “ojalá ya se vayan… hace días comenzaron a recoger y nada más siguen aquí”, comentó el dueño de una tienda de instrumentos musicales en Belisario Domínguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft