En medio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su día 12 de paro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio nacional que “da todo” por los y las estudiantes.

Durante la entrega de la Beca Rita Cetina en Villa de Álvarez, Colima, Sheinbaum Pardo llamó a las infancias a utilizar menos los dispositivos móviles en los que pasan mucho tiempo en las redes sociales.

También les exhortó a realizar actividades en el exterior, como jugar y brincar. Destacó este apoyo con la Beca para útiles escolares y uniformes, y la construcción de más preparatorias y universidades.

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Ante las y los estudiantes de educación primaria, docentes, y padres y madres de familia, la titular del Ejecutivo federal cuestionó cuántas horas al día ven las redes sociales e interactuó sobre los juegos populares que realizan como resorte, cuerda y canicas.

“Está bien ver el teléfono, pero no hay que estar todo el día en el teléfono, porque hay que jugar, hay que brincar, hay que salir”, expresó.

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Reiteró la Mandataria federal que la escuela pública “es la mejor educación”: “¿si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? ¿han oído eso? Pues no es cierto, la escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes; por las niñas y por los niños”.

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Claudia Sheinbaum pidió a las y los estudiantes echarle muchas ganas a la escuela y sentirse orgullosos de ser mexicanos

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Además, les pidió tener cuatro amores: El amor al prójimo, amor a la familia, amor a la naturaleza y amor a la patria.

En la asamblea, la titular del Ejecutivo federal realizó otra vez el reto viral de TikTok “six-seven” y “seis-siete” en español.

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Julio César León Trujllo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, indicó que en el estado se atienden 67 mil 966 estudiantes con una inversión de poco más de 650 millones de pesos.

“Este año, con la primaria que estaremos dando cobertura, estaremos ingresando a 57 mil 519 estudiantes más. Esto, pues casi nos va a llevar al doble de lo que atendemos hoy en día”, dijo León Trujillo.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación (SEP), indicó que como “regalo”, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a Colima la Beca Rita Cetina “para que les compren sus útiles, para que les compren sus uniformes, para que los papás y las mamás en este regreso a clases no les falten recursos”.

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La gobernadora Indira Vizcaíno refrendó el impacto de los programas en la niñez, para evitar la deserción escolar.

Beca Rita Cetina. Villa de Álvarez, Colima https://t.co/IxRj0GjkPn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 12, 2026

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gs