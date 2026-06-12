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A 12 días de iniciada la huelga nacional, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este viernes 12 de junio una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, donde prevé al menos dos protestas en la capital.
Sigue aquí lo más relevante de las movilizaciones de maestros y maestras este día:
Nación 07:32 AM
Sigue huelga nacional, plantón en CDMX y movilizaciones
Las y los maestros de la CNTE destacaron que el movimiento ha recibido el respaldo de organizaciones sindicales, estudiantes normalistas, madres buscadoras y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Hoy la Coordinadora no sólo está acompañada por la disidencia magisterial, sino por distintos sectores organizados del pueblo”, expresó.
Fernández ratificó la continuidad de la huelga nacional, del plantón instalado en la Ciudad de México y de las movilizaciones acordadas por la organización, al asegurar que la CNTE mantendrá una postura “firme y digna” mientras no exista una respuesta de fondo a sus demandas.
Nación 07:31 AM
CNTE señala criminalización del movimiento
Fernández acusó además a las autoridades de criminalizar la protesta magisterial pese a que, aseguró, la CNTE ha privilegiado el diálogo a través de las mesas instaladas con funcionarios federales.
Aunque reconoció que en las reuniones con el gobierno se han presentado algunos ofrecimientos, sostuvo que éstos fueron considerados insuficientes por la Asamblea Nacional Representativa y que serán las bases quienes determinen si existen condiciones para avanzar hacia una solución del conflicto.
El representante sindical afirmó que la actual huelga ha puesto a prueba la capacidad de organización y resistencia de la Coordinadora frente a un gobierno que se presenta como transformador, pero que, a su juicio, mantiene políticas similares a las de administraciones anteriores.
Nación 07:29 AM
Maestros acusan incumplimiento de sus demandas
Durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada la noche del jueves y que concluyó durante la madrugada de hoy, Rodán Fernández, integrante de la Sección 58 de Zacatecas, acusó al gobierno federal de incumplir el compromiso de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y sostuvo que las propuestas presentadas en las mesas de diálogo siguen sin atender las demandas centrales del movimiento.
“Doce días de huelga nacional, doce días de plantón en las calles y en las inmediaciones del Zócalo capitalino no fueron suficientes para que se cumpliera con la promesa de campaña de la presidenta. Habrá que decirlo una y mil veces porque ella fue quien ofreció esto al magisterio nacional”, afirmó.
El dirigente señaló que la principal exigencia de la Coordinadora continúa siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones sin Afores y la eliminación de la reforma educativa que el movimiento identifica como “Peña-AMLO-Claudia”, demandas que han sido reiteradas durante las negociaciones con el gobierno federal.
Nación 07:27 AM
CNTE prevé bloqueo en Reforma y mitín en la SEP
La CNTE prevé una concentración y bloqueo a las 10:00 horas en Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, y un mitin al mediodía frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Avenida Universidad.
De manera paralela, la Sección 9 que lidera Pedro Hernández, participará en una mesa de negociación con autoridades educativas de la capital del país.
nro/apr
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