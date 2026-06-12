Durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada la noche del jueves y que concluyó durante la madrugada de hoy, Rodán Fernández, integrante de la Sección 58 de Zacatecas, acusó al gobierno federal de incumplir el compromiso de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y sostuvo que las propuestas presentadas en las mesas de diálogo siguen sin atender las demandas centrales del movimiento.

“Doce días de huelga nacional, doce días de plantón en las calles y en las inmediaciones del Zócalo capitalino no fueron suficientes para que se cumpliera con la promesa de campaña de la presidenta. Habrá que decirlo una y mil veces porque ella fue quien ofreció esto al magisterio nacional”, afirmó.

El dirigente señaló que la principal exigencia de la Coordinadora continúa siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones sin Afores y la eliminación de la reforma educativa que el movimiento identifica como “Peña-AMLO-Claudia”, demandas que han sido reiteradas durante las negociaciones con el gobierno federal.



