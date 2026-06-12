En su día 11 de paro nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no pudo avanzar al Estadio Ciudad de México, donde buscaba manifestarse en la inauguración del Mundial de Futbol.

Al mantener sus demandas principales como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, los docentes de la CNTE se concentraron alrededor del Metro Tasqueña para avanzar por Tlalpan, donde a la altura de División del Norte fueron contenidos por una valla humana con gente vestida de blanco.

Entre gritos y empujones, quienes conformaban la valla humana se identificaron como “voluntarios” y trabajadores de dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos Diego Hernández, delegado del Bienestar en la capital.

Autoridades de la Secretaría de Gobierno aseguraron que la valla humana fue colocada debido a que recibieron reportes de que había “infiltrados” en la marcha de la CNTE, que también advirtió la presencia de personas ajenas en sus manifestaciones.

“No vamos a caer en provocaciones", dijeron los maestros del magisterio disidente. Señalaron hostigamiento y criminalización de la protesta social.

La Coordinadora acusó represión también por dovelas de cemento colocadas para frenar su avance, así como vehículos del Agrupamiento a Caballo de la Policía capitalina, como sucedió el martes.

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Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía una pausa en su protesta, grupos de personas encapuchadas fueron expulsadas al grito de “¡No son maestros!”.

“No venimos a confrontar, venimos para que el gobierno dé nuevas respuestas a las demandas nacionales”, dijo Yenny Pérez, lideresa de la Sección 22 de Oaxaca.

Colectivos de personas buscadoras, pro Palestina, pro Cuba, animalistas, pensionados e incluso integrantes del Partido Comunista Revolucionario se sumaron al apoyo a la CNTE.

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Además, le respondió la CNTE a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que a partir de agosto se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas, y no solamente con las “cúpulas” del magisterio disidente.

La CNTE señaló también que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no les representa.

“Alfonso Cepeda (líder del SNTE) no nos representa y aún así le dan una senaduría”, dijeron.

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