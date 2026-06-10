El paro nacional indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el 1 de junio pasado, todavía está lejos de alcanzar el conflicto magisterial más prolongado de su historia reciente: la huelga de 2016, que se extendió durante 127 días, del 15 de mayo al 18 de septiembre, en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto.

Aquel movimiento paralizó miles de escuelas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, instaló plantones permanentes, bloqueó carreteras y protagonizó algunas de las movilizaciones más intensas del magisterio disidente en las últimas décadas. Incluso, a los 100 días de conflicto, las negociaciones seguían sin avances significativos.

Diez años después, la CNTE vuelve a protagonizar un paro indefinido que mantiene en vilo al gobierno federal y que coincide con la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026. Los maestros han advertido que las protestas continuarán mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas centrales.

Lee también Morena cierra filas con AMLO ante "embestida del PAN" por denuncia en la Corte Penal Internacional; acusa "cortina de humo"

Foto: Especial.

¿Qué exige la CNTE en 2026?

La principal demanda del magisterio disidente es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó sus derechos pensionarios al sustituir el sistema solidario por cuentas individuales administradas por las Afores.

Además, exige:

Un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base.

La eliminación del sistema de pensiones derivado de la reforma de 2007.

Jubilación con condiciones similares al esquema previo a la reforma.

Desaparición del Usicamm y un nuevo modelo de promoción y asignación de plazas.

Una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, el gobierno federal ha ofrecido fortalecer el PensionISSSTE, crear una aseguradora pública para mejorar las jubilaciones y sustituir el Usicamm, propuestas que han sido rechazadas por la Coordinadora al considerar que no atienden el fondo de sus exigencias.

Lee también Ebrard anuncia inversión de 4 mil 600 mdd de Mercado Libre en México; es la mayor cifra en la historia

Sin acuerdos tras varias mesas

Las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal se han prolongado durante varias semanas sin que se alcance un acuerdo definitivo. La organización magisterial sostiene que mantendrá el plantón y las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas sobre el régimen de pensiones y las condiciones laborales del magisterio.

em/apr