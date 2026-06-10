Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión por 4 mil 600 millones de dólares en nuestro país, en el marco del Plan México en este 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de junio en Palacio Nacional, Ebrard indicó que se trata de una inversión “muy relevante”: “Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo”.

Destacó que el objetivo de Mercado Libre es la expansión de su infraestructura, su sistema y digitalización de pagos y servicios financieros, además de la creación de empleos. “Es darle acceso a esta a esta plataforma digital de comercialización, cada vez más importante a pequeños y medianas empresas, no nada más a las grandes, con acento a las mexicanas”, indicó.

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México, destacó esta inversión y la convicción “que nace de las millones de personas, de emprendedores de Pymes que cada día confían en nuestro ecosistema de Mercado Libre y de Mercado Pago para vender, para comprar, para cobrar, para obtener financiamiento y para crecer”.

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Rivas Butcer apuntó que se trata de la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre en México. Esto significa un incremento del 35% contra lo que se invirtió el año pasado.

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Libre en México, en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En el Salón Tesorería expuso que esta operación va por fortalecer el desarrollo tecnológico, seguir expandiendo la red logística, ampliar el servicio financiero, continuar posicionando las marcas y generar empleos de calidad en el país.

Al destacar la digitalización, indicó que el talento de la empresa sigue siendo el motor de su crecimiento con más de 36 mil empleados directos en el país y la creación de 8 mil 500 empleos adicionales.

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