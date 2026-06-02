Más de 160 organizaciones del sector agroalimentario de los países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enviaron una carta a los ministros de comercio de los tres países para solicitar que se mantenga el acuerdo trilateral.

Los representantes de agricultores, productores, destiladores, ganaderos, pescadores, empresas agroindustriales, operadores y exportadores de granos, especialistas en salud animal, cooperativas agrícolas y minoristas de América del Norte afirmaron que el T-MEC les genera enormes beneficios y fortalece la seguridad agroalimentaria.

“Sin este acuerdo comercial (T-MEC), América del Norte es más vulnerable a países que aplican políticas restrictivas al comercio que afectan negativamente el movimiento de alimentos desde regiones con excedentes hacia regiones con déficit”, expusieron en el documento, que por parte de México, firmó el Consejo Nacional Agropecuario, como líder de dicha iniciativa.

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En la misiva que se envió al Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro responsable de Comercio Canadá-Estados Unidos y de asuntos intergubernamentales canadiense, Dominic LeBlanc, explican que la región representa uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, con más de 500 millones de personas, un PIB de 30 billones de dólares y un volumen comercial de 1.7 billones de dólares.

Añadieron que el T-MEC “es clave para mantener una ventaja competitiva global que reduce la dependencia de cadenas de suministro lejanas y fomenta la inversión en toda la región”.

“Sin este acuerdo comercial (T-MEC), América del Norte es más vulnerable a países que aplican políticas restrictivas al comercio", argumentan. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Explicaron que “preservar el marco trilateral completo del acuerdo protege estas ventajas, ya que la naturaleza integrada de la agricultura norteamericana depende de relaciones comerciales previsibles y cooperativas entre los tres países”. Expusieron que el T-MEC “reduce costos y sus disposiciones crean estabilidad y previsibilidad, elementos vitales que agricultores y empresas necesitan para planificar el futuro. A medida que el CUSMA/USMCA/T-MEC evoluciona, es importante garantizar que no genere incertidumbre e inestabilidad en los mercados que puedan tener efectos negativos en toda la economía de América del Norte”.

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El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteva, dijo que firmaron casi el 90% de las organizaciones mexicanas del sector agropecuario, en la que básicamente se pide mantener sin cambios el T-MEC, porque hay un “balance frágil” que se puede romper si se cambian las reglas para intercambiar bienes agrícolas.

Añadió que temen que Estados Unidos vaya a solicitar la estacionalidad, es decir, que se vaya a pedir a México el que no se puedan exportar productos agropecuarios cuando Estados Unidos está en cosecha.

En videoconferencia, Esteva explicó que en el mercado estadounidense han subido precios de productos agropecuarios por decisiones del gobierno estadounidense, por lo que la carta pide mantener los beneficios del T-MEC.

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El expresidente del CNA, Juan Cortina, comentó que el tema de la estacionalidad no puede permitirse; es un tema “delicado y peligroso” el hacer cambios porque los tres países socios se complementan porque tienen distintos climas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene buenas cosechas de semillas, pero no de frutas y hortalizas, productos en los que México es buen productor.

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ss/mcc