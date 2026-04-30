En un acto que refuerza el impulso al desarrollo económico regional y nacional, Axen Agro, empresa perteneciente a Axen Capital, recibió la certificación “Hecho en México”, un distintivo otorgado por el Gobierno de México que avala la calidad, el origen y la competitividad de sus productos.

La presentación estuvo encabezada por Aidé Vargas, directora de Axen Agro, quien abrió el evento con un mensaje de reconocimiento a su equipo de trabajo, destacando su papel clave en este logro. También subrayó el liderazgo de Dante Eludier, CEO de Axen Capital, y adelantó que el próximo 15 de mayo la empresa celebrará su primer año de operaciones, periodo en el que ha logrado posicionarse como un actor relevante dentro del sector agroindustrial.

Durante el acto, la doctora Omega Vázquez, coordinadora de la Secretaría de Economía federal en Michoacán, resaltó la importancia de que las empresas operen bajo lineamientos alineados con las políticas públicas en materia económica. Destacó que Axen Agro ha mantenido esta visión desde sus inicios, lo que permitió obtener una certificación que respalda su identidad como empresa orgullosamente mexicana.

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Foto: especial

En su intervención, también abordó el contexto del comercio internacional, actualmente marcado por la incertidumbre económica y los ajustes en materia arancelaria. En este escenario, explicó que México enfrenta retos a pesar de su amplia red de tratados comerciales; sin embargo, subrayó que Axen Agro mantiene condiciones de cero aranceles con más de 50 países, lo que fortalece su capacidad de expansión y su posicionamiento en mercados globales.

Asimismo, se dio a conocer que la empresa forma parte de un portafolio nacional de proveedores, lo que facilita la vinculación entre compañías internacionales y productores mexicanos, promoviendo relaciones comerciales más ágiles y confiables.

El momento central fue la entrega oficial del certificado “Hecho en México”, recibido por Dante Eludier y Aidé Vargas, quienes posteriormente participaron en una sesión fotográfica conmemorativa.

En su mensaje, Eludier expresó su entusiasmo por este reconocimiento y agradeció el acompañamiento de Omega Vázquez, destacando su apoyo desde etapas previas a su actual responsabilidad. Reiteró además su compromiso con el crecimiento de las empresas michoacanas y mexicanas, y reconoció la presencia de medios de comunicación y asistentes.

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Foto: especial

“El camino que nos trazamos para cumplir nuestras metas en este primer año nos impulsa a seguir construyendo desde Axen Capital, con el propósito de contribuir a un mundo más sano, próspero y feliz de la mano de Axen Agro, ofreciendo productos de la más alta calidad”, señaló.

Con esta certificación, Axen Agro reafirma su apuesta por la excelencia, la innovación y el fortalecimiento del desarrollo económico nacional, perfilándose como un referente del sector agroindustrial con alcance internacional.

Axen Agro es la división de Axen Capital enfocada en conectar a productores con consumidores de alimentos orgánicos, priorizando la calidad. Entre sus principales productos destacan frutos rojos —como berries y arándanos—, además de aguacate y chile.