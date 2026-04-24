El presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, afirmó que busca regresar a Banamex al lugar que merece en un mensaje dirigido a los trabajadores del banco, en el que abordó la situación actual de la institución y los cambios recientes en la dirección general.

En un mensaje a sus colaboradores distribuido este viernes de forma pública, fechado el pasado 22 de abril, el empresario agradeció al equipo por los primeros meses de trabajo y señaló que ha percibido compromiso y cercanía dentro de la organización. Indicó que este periodo ha estado marcado por crecimiento, integración y una muestra de entusiasmo hacia el futuro del banco.

“Quisiera empezar dándoles las gracias por estos primeros meses en Banamex. Para mí esto es un sueño: el tener la oportunidad de regresar a Banamex al lugar que merece, donde lo conocí gran parte de mi vida”, dice el texto.

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De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de febrero pasado, Grupo Financiero Banamex se mantiene en el cuarto lugar del sistema financiero mexicano, con activos administrados por un billón 357 mil millones de peso, equivalente a una participación de 8.5% de todo el sistema financiero en el país, detrás de BBVA, Banorte y Santander.

Chico Pardo informó que Manuel Romo decidió concluir su etapa como director general, ante lo cual, reconoció que su gestión cumplió con las principales metas, entre ellas el avance en la separación de Banamex de Citi y la consolidación inicial del banco en su nueva etapa.

El empresario señaló que Romo deja bases relevantes para la institución, incluyendo el liderazgo en el regreso de Banamex a competir activamente en el mercado y la definición de un proceso de venta en el que participaron distintos inversionistas.

Sobre el desempeño reciente, destacó que los resultados de 2025 reflejan una mejora en la calidad del negocio, tanto en lo comercial como en lo financiero, con avances en distintos segmentos y un enfoque en el cliente.

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En el mensaje también se reconoce el trabajo del equipo durante la transición, así como la importancia de mantener el impulso en la siguiente etapa. Chico Pardo señaló que el banco cuenta con una base sólida y con condiciones para seguir avanzando en su desarrollo.

Asimismo, indicó que, tras la salida de Romo, el Consejo de Administración tomará decisiones sobre la dirección del banco, con el objetivo de dar continuidad a la estrategia y fortalecer la operación.

El empresario reiteró que el objetivo es consolidar a Banamex, mantener el compromiso del equipo y avanzar en su transformación, con la intención de posicionarlo nuevamente dentro del sistema financiero.

Sobre la llegada de Edgardo del Rincón, quien tomará la dirección general de Banamex, Chico Prado reconoció su trayectoria en el sector financiero confió en que llevará a la institución a competir entre los primeros lugares del sistema financiero mexicano.

“Edgardo, conocido por muchos de ustedes, es una persona con gran calidad humana, conocimiento y experiencia. Durante su trayectoria ha liderado y continuará impulsando y acelerando el plan estratégico y en marcha. Es un privilegio que haya aceptado este reto y contar con él. Con una trayectoria de más de 40 años, tiene una muy amplia y exitosa experiencia en todas las áreas del banco. Durante cerca de 38 años en Banamex, construyó grandes logros, gestionando retos complejos con un crecimiento financiero sostenible”, resaltó.

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