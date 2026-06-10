La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones servirá para fomentar aquellas que son mayores a los 2 mil millones de pesos, para que empresas medianas resuelvan sus trámites en máximo 60 días y así digitalizar las resoluciones y evitar casos de corrupción en la materia.

“Cuando platicamos con empresarios, medianos, grandes y les preguntas qué es lo si pidieras algo al gobierno, ¿qué le pedirías? Y siempre nos dicen rapidez en abrir un negocio (...) Al digitalizar se hace mucho más rápido, ahí subes todos tus papeles y es obligación de los gobiernos certificar que esos papeles son reales, porque los emite el propio gobierno. El objetivo es que en 60 días máximo tengan todos sus permisos, desde los municipales hasta el federal”, expresó.

La mandataria informó que próximamente, pequeños empresarios también podrán acceder a estas facilidades y obtener sus permisos en 24 horas. Señaló que hay sectores que requieren más tiempo, por ejemplo, la minería requiere más análisis, porque los impactos ambientales pueden ser muy graves.

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“Esos sectores, por lo pronto no entran a este a esta ventanilla. Prácticamente la minería es la única que queda fuera, pero hay otros esquemas que permitan siempre con consultas sociales y garantizando los mínimos impactos ambientales que pueda tener alguna autorización, dependiendo del lugar siempre”, dijo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

México, uno de los pocos países del mundo con una oficina de esta naturaleza: Ebrard

Durante la conferencia de este miércoles 10 de junio, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, señaló que México es uno de los pocos países del mundo con una oficina de esta naturaleza, adscrita a la presidencia de la República y ya instalada para que el gobierno federal facilite y acelere las inversiones en curso.

“Estamos compitiendo con otros países y la creación de nuestra oficina llama mucho la atención. Tengo muchas llamadas de varios países del mundo, Estados Unidos, de Nueva York, pero también de la Unión Europea, en Asia, Japón, Corea del Sur, porque casi no existe ningún país”, señaló el secretario.

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En Palacio Nacional, indicó que esta oficina es una aportación a una innovación de la estrategia mexicana para atraer inversiones y confían en que tendrá un “gran impacto positivo” para el país.

Ximena Escobedo, subsecretaria de industria y comercio de la Secretaría de Economía, en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, recordó que en el 4 de mayo pasado, la mandataria acordó este decreto en el Museo de Antropología e Historia para reforzar las inversiones, acelerar los trámites en un plazo no mayor a 30 días y asesorar a empresas para hacer más eficiente y rápido la resolución de sus trámites.

Señaló que los proyectos que cumplan con alguno de los siguientes tres requisitos podrán tener dicha agilización: desarrollarse en alguno de los polos de la Marina, los polos del Istmo o los polos de la Secretaría de Economía; proyectos que tengan un monto igual o mayor a 2 mil millones de pesos o proyectos que sean vinculados con los sectores estratégicos dentro del marco del Plan México como: energético, infraestructura tecnológica, químico, electrónico, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos, automotriz como principales de estos sectores.

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“Del 28 de mayo al día de hoy ya tenemos 22 proyectos que tienen el visto bueno de este comité, que tienen que ver con estos sectores y que ya implica una inversión de 8 mil millones de dólares donde ya en los próximos días se estarán emitiendo estas autorizaciones de antes de los 30 días”, explicó.

Destacó la reducción del tiempo y costo de espera para iniciar los proyectos, la reducción de los procesos burocráticos y la generación de mayor certidumbre en el sector privado para la ejecución de proyectos que generen valor agregado para la economía mexicana.

“¿Qué pasa con aquellos proyectos que no entran dentro de la ventanilla, como también lo establece el decreto y que los proyectos que están en el portafolio, los proyectos que llegan directo? Se está trabajando ya como lo menciona el decreto para que sean autorizados una vez que cumplen con todos los requisitos en menos de 90 días”, detalló la funcionaria.

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