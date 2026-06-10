José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, que inició operaciones en abril, y funciona en 71 municipios hasta el momento.

El funcionario federal detalló que se reducen los requisitos solicitados de un promedio de 63 a 10, lo que significa 84% menos requisitos; y disminuye de 60 días a un inicio inmediato.

De siete licencias se reduce a la presentación de seis avisos y una licencia, la de venta de bebidas alcohólicas, para pequeños y medianos negocios, explicó.

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“Obtienen un acuse para iniciar actividades que puedes presentar en caso de que en autoridad llegue a hacer una verificación. La meta es cerrar junio con los 100 municipios que concentran la mayor cantidad de empleos, el 50% de empleos en el país”, dijo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de trámites para abrir un negocio, e hizo un llamado a los municipios para que se adhieran a la plataforma.

“El objetivo es que en 24 horas, un pequeño establecimiento pueda tener su resolución, de que ya puede iniciar su operación sin prácticamente ningún trámite, y si hay algún pago de derechos, que se haga también de manera electrónica”, comentó.

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