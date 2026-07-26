La sexta edición de La Velada del Año, evento de boxeo y entretenimiento digital organizado por Ibai Llanos, estuvo lleno de invitados sorpresa, combates intensos y momentos icónicos que no pasaron desapercibidos por los espectadores.

No obstante, uno de los momentos más emotivos llegó cuando Llanos detuvo el espectáculo para rendir homenaje póstumo al creador de contenido argentino Gaspi, quien perdió la vida el pasado 14 de julio en un accidente en helicóptero en Brasil.

Gaspi participó en la quinta edición del evento, donde vio su derrota frente al streamer español Perxitaa, luego de un nocaut técnico en el primer asalto. Al finalizar, el argentino recibió una ovación de pie, debido a su esfuerzo en la pelea.

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El creador de contenido argentino participó en la quinta edición del evento, en el mismo Estadio de La Cartuja. Foto: Captura de pantalla

Así se vivió el homenaje a Gaspi en La Velada del Año VI

Ante más de 70 mil asistentes reunidos en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla en España y millones de espectadores siguiendo la transmisión en línea, el español recordó a quien definió como "un amigo personal" y "una persona maravillosa con un talento impresionante".

Durante el homenaje, la familia de Gaspi subió al ring acompañada por Ibai, mientras el público coreaba el nombre del influencer y llenaban el recinto de ruidosos aplausos. Fue este apoyo por parte del público lo que provocó que Michelle, madre de Gaspar, soltara algunas lágrimas.

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Mientras trataba de contener su emoción, Michelle citó una de las frases más utilizadas por el creador "Dar y que no te den". Una frase que transformó para dejar un mensaje al público. "A mí me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que si te den, que te den todo este cariño que ustedes dan".

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La familia de Gaspi asistió al evento, entre ellos estaba su madre Michelle. Foto: Captura de pantalla

Otro gesto que fue comentado fue el colocar sobre la mesa de los comentaristas los guantes que Gaspi utilizó durante La Velada del Año V, cuando sorprendió a sus seguidores con su impresionante cambio físico, tras perder 20 kilos de peso, además de su entrega y disciplina durante su combate.

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Asimismo, en las pantallas del estadio se proyectó un video con imágenes de los momentos más recordados de la trayectoria del creador argentino, desde sus populares entrevistas callejeras y videos de comedia hasta su participación en la quinta edición de La Velada del Año.

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, se convirtió en uno de los youtubers más populares de Argentina gracias a su estilo irreverente, entrevistas espontáneas y contenido de humor. Con apenas 23 años, acumuló millones de seguidores, colocándose en el centro del entretenimiento digital.

Los guantes que utilizó Gaspi en La Velada del Año V se colocaron sobre la mesa de los comentaristas como homenaje. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo murió el influencer Gaspi?

Gaspi falleció el 14 de junio luego de que el helicóptero en el que viajaba se desplomara en las inmediaciones de Río de Janeiro, Brasil. El accidente también dejó otras víctimas, como el cantante estadounidense de 32 años Oliver Tree, el director audiovisual Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

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Desde entonces, seguidores y colegas impulsaron múltiples homenajes en redes, donde recordaron el impacto que tuvo en la creación de contenido en español. Para muchos asistentes, el tributo dedicado a Gaspi fue el momento más significativo de la noche, al recordar el legado del influencer.

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