Se reunieron dos íconos del pop; Anahí, exintegrante de RBD, y Howie Dorough, de los Backstreet Boys, y fue él quien compartió en sus redes una fotografía junto a la cantante mexicana, la cual estuvo presente en el último concierto que la boyband ofreció en el Sphere de Las Vegas.

Anahí no es la primera famosa que asiste al show del grupo estadounidense, pero sí la primera en que, su asistencia al espectáculo, causó tanto revuelo en redes sociales.

Esto debido a que fue uno de los miembros de los "Backs" quien subió a su cuenta de Instagram una fotografía junto a la cantante de "Mi delirio"; se trató de Howie D, quien, además de comparir la instántanea, escribió unas palabras dedicadas a "Any".

"So nice to meet you" ("Encantado de conocerte").

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Cabe destacar que, el artista usó, además, el tema de "Me hipnotizas" para musicalizar la fotografía.

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Esta mañana, la exRBD reaccionó al post del cantante estadounidense, expresando que, para ella, también fue un honor haber intercambiado unas palabras con él.

"The pleasure was all mine, Thanks for beign so kind, until the next time" ("El placer fue todo mío, gracias por ser tan amable, hasta la próxima").

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Eso no fue todo, en otro post, Anahí compartió algunos de los momentos que vivió, durante el show que la banda ofreció anoche, sábado 25 de julio, en donde mostró que también tuvo la oportunidad de interactuar con AJ McLean; de hecho, compartió un video en donde estaban conversando y, el cantante, le prestaba su completa atención.

La también actriz se declaró, abiertamente, fan de los Backstreet Boys, compartiendo que, asistir a su show, la llevó a remontarse a sus épocas de adolescencia, entre finales de los noventa y principios de los dosmiles, cuando la boyband se convirtió en una de las más populares y queridas por el público juvenil.

"Fan de los Backstreet Boys parasiempre, hay música que no sólo te trae recuerdos..., te devuelve a quien eras".

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