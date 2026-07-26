Berlín. Lesiones, extorsión y preparación de un acto de violencia contra la seguridad del Estado son los principales delitos por los que ya había sido condenado Abdul Ballout, ciudadano alemán de origen libanés y sospechoso del atropello y ataque con arma blanca que dejó el sábado un muerto y 29 heridos en Berlín.

Según el historial delictivo publicado este domingo por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación, Ballout, de 21 años, fue condenado en febrero de 2022 por un tribunal de Berlín por delito de lesiones cometido en 2019, cuando atacó a otro joven en el patio de un instituto.

La misma condena de 2022 incluía castigo por delitos de extorsión con violencia para robar unos auriculares en 2020.

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Su deseo de incorporarse a la organización terrorista Estado Islámico (EI) lo llevó a tratar de viajar hasta Siria en 2025, aunque, en su trayecto, fue detenido en el Líbano.

En ese país cumplió tres meses de condena por incitación al conflicto religioso y confesional, según la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación.

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Tras cumplir su condena, a finales de 2025, volvió a Alemania, donde fue detenido a su llegada al aeropuerto de Berlín, señalado de preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado y fue condenado el pasado 12 de mayo a un año, 10 meses de prisión, en virtud del Código Penal juvenil. La fiscalía recurrió la sentencia, señalando que se requería un castigo que no pudiera ser suspendido.

Sin embargo, en medio del proceso quedó en libertad condicional y estaba participando en un programa de desradicalización.

Este sábado, el sospechoso embistió a una multitud con su camioneta en el parque Tiergarten, cerca del festival del Orgullo de Berlín, antes de aparentemente apuñalar a otros con un machete, en lo que las autoridades describen como un aparente acto de terrorismo islámico.

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Ballout murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas. La policía dijo que el sujeto corrió hacia la policía con un arma blanca cuando fue localizado y los agentes abrieron fuego.

No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay información oficial sobre su posible papel en el atentado.

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