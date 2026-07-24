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La sexta edición del evento de boxeo y entretenimiento digital La Velada del Año, organizado por el español Ibai Llanos, se llevará a cabo este 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, frente a casi 80 mil espectadores.
Con un total de 10 combates confirmados para esta edición, 20 participantes se enfrentarán sobre el ring y demostrarán sus habilidades en el boxeo. El espectáculo contará con dos peleas estelares, que han generado gran expectativa en redes.
Entre marcadas rivalidades mediáticas y antiguas controversias entre las decisiones de los jueces, los competidores mostraron su compromiso para bajar y subir de peso, 4 meses de entrenamiento. rivalidades deportivas
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Frente a casi 1 millón de espectadores, durante el pesaje se trataron diferentes temas, como los rituales de los peleadores antes de pelear, enfrentamientos en redes sociales, rumores de resultados pactados y posibles peleas futuras sin careta.
Uno de los temas que más generó conmoción fue el desacuerdo entre la española RoRo y la mexicana Rivers, en las condiciones de la pelea, pues Samy se enteró del cambio de casco para el combate a última hora, considerándolo como un punto en contra en su participación.
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La española explicó que el cambio se había platicado a mediados de mes con el equipo del evento y se había aprobado correctamente. Sin embargo, la mexicana mencionó que es esto era una injusticia, ya que no se tuvo contemplado durante sus entrenamientos.
¿Cuál es el peso de los boxeadores?
Las primeras en pesarse fueron la española Fabiana Sevilla y la colombiana Valeria "La Parce", donde el peso varió por apenas unos gramos. La primera obtuvo un peso de 51.5 Kg y la segunda 51.8 Kg, de un peso pactado de 52.5 kilogramos.
El segundo pesaje fue entre la creadora de contenido española Clara "Clersss" y la streamer mexicana Natalia García, donde el pesaje quedó igualado entre ambas participantes con 55.4 Kg, de un peso pactado de 57 kilogramos.
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El tercer pesaje fue entre el periodista español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul, donde hubo una diferencia de casi dos kilos. De un peso pactado de 74 kilos, Aguirre obtuvo un peso de 71.3 Kg y Edul un peso de 73.8 Kg.
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El siguiente pesaje, correspondiente al cuarto combate, fue entre las creadoras digitales españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer, donde el peso volvió a quedar igualado con un peso de 56.4 Kg, de un peso pactado de 57 kilogramos.
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El quinto pesaje fue entre el youtuber español de 33 años Víctor Mélida "byyViruZz" y el argentino de 21 años Gero Arias. El primero obtuvo un peso de 77.3 Kg y el segundo de 76.9 Kg, de un peso pactado de 78 kilogramos.
El sexto pesaje fue entre la youtuber argentina Angie Velasco y la puertorriqueña Alondra Michelle "Alondrissa", donde el peso varió por pocos gramos. De un peso establecido de 50 kilogramos, Alondra pesó 49.8 Kg y Angie 49.3 Kg.
Los siguientes en pesarse fueron el cantante argentino de rap Mauro Román "Lit Killah" y el artista de trap español Padua Keoma "Kidd Keo", donde el primero obtuvo un peso de 71.4 Kg y el segundo de 65.7 Kg, de un peso pactado de 72 kilos.
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El octavo pesaje fue entre la creadora digital española Rocío López RoRo Bueno y la streamer mexicana Samy Rivers, donde el peso volvió a coincidir. De 50 kilogramos pactados, ambas obtuvieron un peso de 50.6 Kg.
El noveno pesaje fue entre el salvadoreño Luis Fernando Flores "Fernando" y el streamer español Daniel Alonso "Yo Soy Plex", donde el primero obtuvo un peso de 73.4 Kg y el segundo un peso de 81.5 Kg, una diferencia notable.
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