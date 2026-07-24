La sexta edición del evento de boxeo y entretenimiento digital La Velada del Año, organizado por el español Ibai Llanos, se llevará a cabo este 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, frente a casi 80 mil espectadores.

Con un total de 10 combates confirmados para esta edición, 20 participantes se enfrentarán sobre el ring y demostrarán sus habilidades en el boxeo. El espectáculo contará con dos peleas estelares, que han generado gran expectativa en redes.

Entre marcadas rivalidades mediáticas y antiguas controversias entre las decisiones de los jueces, los competidores mostraron su compromiso para bajar y subir de peso, 4 meses de entrenamiento. rivalidades deportivas

Lee también: Velada del Año VI: estos son los participantes que estarán en los combates; entérate aquí

La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada

Frente a casi 1 millón de espectadores, durante el pesaje se trataron diferentes temas, como los rituales de los peleadores antes de pelear, enfrentamientos en redes sociales, rumores de resultados pactados y posibles peleas futuras sin careta.

Uno de los temas que más generó conmoción fue el desacuerdo entre la española RoRo y la mexicana Rivers, en las condiciones de la pelea, pues Samy se enteró del cambio de casco para el combate a última hora, considerándolo como un punto en contra en su participación.

[Publicidad]

La española explicó que el cambio se había platicado a mediados de mes con el equipo del evento y se había aprobado correctamente. Sin embargo, la mexicana mencionó que es esto era una injusticia, ya que no se tuvo contemplado durante sus entrenamientos.

Foto: Captura de pantalla YouTube

¿Cuál es el peso de los boxeadores?

Las primeras en pesarse fueron la española Fabiana Sevilla y la colombiana Valeria "La Parce", donde el peso varió por apenas unos gramos. La primera obtuvo un peso de 51.5 Kg y la segunda 51.8 Kg, de un peso pactado de 52.5 kilogramos.

El segundo pesaje fue entre la creadora de contenido española Clara "Clersss" y la streamer mexicana Natalia García, donde el pesaje quedó igualado entre ambas participantes con 55.4 Kg, de un peso pactado de 57 kilogramos.

[Publicidad]

El tercer pesaje fue entre el periodista español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul, donde hubo una diferencia de casi dos kilos. De un peso pactado de 74 kilos, Aguirre obtuvo un peso de 71.3 Kg y Edul un peso de 73.8 Kg.

Lee también: La Velada del Año 6: Rivers comparte entrenamiento previo al evento; “nos vemos en el ring”

Foto: Captura de pantalla YouTube

El siguiente pesaje, correspondiente al cuarto combate, fue entre las creadoras digitales españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer, donde el peso volvió a quedar igualado con un peso de 56.4 Kg, de un peso pactado de 57 kilogramos.

[Publicidad]

El quinto pesaje fue entre el youtuber español de 33 años Víctor Mélida "byyViruZz" y el argentino de 21 años Gero Arias. El primero obtuvo un peso de 77.3 Kg y el segundo de 76.9 Kg, de un peso pactado de 78 kilogramos.

El sexto pesaje fue entre la youtuber argentina Angie Velasco y la puertorriqueña Alondra Michelle "Alondrissa", donde el peso varió por pocos gramos. De un peso establecido de 50 kilogramos, Alondra pesó 49.8 Kg y Angie 49.3 Kg.

Foto: Captura de pantalla YouTube

Los siguientes en pesarse fueron el cantante argentino de rap Mauro Román "Lit Killah" y el artista de trap español Padua Keoma "Kidd Keo", donde el primero obtuvo un peso de 71.4 Kg y el segundo de 65.7 Kg, de un peso pactado de 72 kilos.

[Publicidad]

El octavo pesaje fue entre la creadora digital española Rocío López RoRo Bueno y la streamer mexicana Samy Rivers, donde el peso volvió a coincidir. De 50 kilogramos pactados, ambas obtuvieron un peso de 50.6 Kg.

El noveno pesaje fue entre el salvadoreño Luis Fernando Flores "Fernando" y el streamer español Daniel Alonso "Yo Soy Plex", donde el primero obtuvo un peso de 73.4 Kg y el segundo un peso de 81.5 Kg, una diferencia notable.

También te interesará:

[Publicidad]

Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm