Cámaras captan brutal intento de asfixia contra una mujer en su casa; el video se viraliza en redes

Cómo la industria de la moda puede reducir el desperdicio de agua y su huella hídrica

Velada del Año VI: estos son los participantes que estarán en los combates; entérate aquí

¿Multas por vender tortillas?; Profeco implementa sanciones por venta de tortillas en hielera

¿A qué hora se estrena la temporada 2 de One Piece en México?; horario oficial y dónde verla

Este lunes 9 de marzo en el Teatro Victoria de Barcelona, el presentador de eSports español Ibai Llanos dio a conocer a los cantantes, streamers, creadores de contenido y youtubers que se enfrentarán en el ring durante la próxima edición del evento de boxeo amateur y entretenimiento .

En compañía del streamer Borja Luzuriaga Vázquez, mejor conocido como "Luzu" y el exjugador profesional de League of Legends Antonio Pino "Reven", Ibai anunció a las celebridades que mostraran sus habilidades deportivas frente a 80 mil asistentes en presencial y casi 20 millones en .

El espectáculo deportivo estará conformado por 10 combates y 20 participantes, con 10 hombres y 10 mujeres. De esta forma, nueve de esos combates serán "uno contra uno" y solo uno "dos contra dos", con un doble main event, es decir, dos peleas estelares, con cuatro estrellas del internet.

Velada del Año VI: Ibai revela cartel con siluetas de participantes; ¿cuándo es la presentación? Foto: Captura de pantalla
Velada del Año VI: Ibai revela cartel con siluetas de participantes; ¿cuándo es la presentación? Foto: Captura de pantalla

¿Quiénes serán los participantes?

El primer combate se desarrollará entre dos periodistas deportivos y una rivalidad mediática, por el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul de ESPN. El segundo combate estará protagonizado por la creadora de contenido española Fabiana Sevillano y la influencer colombiana Valeria "La Parce", presidenta de un equipo en la Queens League.

El tercer enfrentamiento en el ring será entre la creadora de contenido española Clara "Clersss" y la estrella de Tiktok Natalia García "Natalia MX". El cuarto combate se llevará a cabo entre el cantante de rap y freestyler argentino Mauro Román Monzón "Lit Killah" y el artista de trap español Padua Keoma Sánchez "Kidd Keo".

El quinto enfrentamiento se dará entre la youtuber argentina Angie Velasco y la destacada streamer puertorriqueña Alondra Michelle "Alondrissa". El sexto combate será entre el youtuber español de 33 años Víctor Mélida "byViruZz" y el influencer argentino de 21 años Gero Arias, ganador del evento Párense de Manos 3, ensu pelea debut contra Tomás Mazza.

En la sexta edición de La Velada del Años estarán presentes dos creadoras de contenido representando a México: Rivers y Natalia MX. Foto: X @IbaiLlanos
En la sexta edición de La Velada del Años estarán presentes dos creadoras de contenido representando a México: Rivers y Natalia MX. Foto: X @IbaiLlanos

El séptimo combate estará protagonizado por la streamer regiomontana Samy Rivera "Rivers" y la madrileña Rocío López Bueno "Roro", quien participó en la edición anterior. El octavo enfrentamiento será entre la creadora de contenido española Marta Díaz y la modelo e influencer española Tatiana Kaer, destacada en redes por sus videos de baile y humor.

El noveno combate estará protagonizado entre la leyenda de YouTube de El Salvador Luis Fernando Flores "Fernanfloo" y el streamer español de 24 años Daniel Alonso "Yo Soy Plex", ambos exparticipantes del evento. El décimo y último enfrentamiento será entre el streamer español Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "The Grefg".

Yo Soy Plex y Fernanfloo regresarán al ring de La Velada del Año VI para exigir el cinturón de la victoria. Foto: X @IbaiLlanos
Yo Soy Plex y Fernanfloo regresarán al ring de La Velada del Año VI para exigir el cinturón de la victoria. Foto: X @IbaiLlanos

Combates de La Velada del Año VI

  • Edu Aguirre VS Gastón Edul
  • Fabiana Sevillano VS La Parce
  • Clersss VS Natalia MX
  • Lit Killah VS Kidd Keo
  • Alondrissa VS Angie Velasco
  • Gero Arias VS byViruZz
  • Rivers VS Roro
  • Marta Díaz VS Tatiana Kaer
  • Yo Soy Plex VS Fernanfloo
  • IlloJuan VS The Gref

Finalmente, el evento de boxeo amateur y entretenimiento en habla hispana se llevará a cabo en el Estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla en España el próximo sábado 25 de julio de 2026 a las 12:00 horas (tiempo centro de México). Será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Ibai en YouTube, Twitch y TikTok.

