Chumel Torres reacciona a XV años de lujo de Mafer en Tabasco; esto dijo

La lujosa fiesta de XV años de María Fernanda, conocida encomo Mafer, sigue generando conversación en redes sociales. Lo que comenzó como un evento privado en Villahermosa, Tabasco, terminó convirtiéndose en tendencia debido a la presencia de celebridades, regalos millonarios y las reacciones de figuras públicas.

Videos difundidos en distintas plataformas como TikTok mostraron parte de la celebración, donde la quinceañera disfrutó de la velada junto a su madre y su padre, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, quien aparece vinculado a una red de al menos 18 empresas relacionadas con el sector inmobiliario, petrolero y gasolinero.

La fiesta se realizó en un hotel de Villahermosa y tuvo como temática principal la ciudad de Nueva York. La decoración incluyó una alfombra roja al estilo de las grandes premiaciones, así como un enorme pastel inspirado en la Estatua de la Libertad.

La noche estuvo amenizada por artistas de renombre como Galilea Montijo, J Balvin, Belinda, Matute y Xavi, quienes se encargaron de poner el ambiente durante la celebración.

Además del espectáculo musical, uno de los momentos que más comentarios generó fue el regalo de XV años que recibió la joven.

De acuerdo con los videos difundidos, el obsequio fue elegido por su padre y la influencer Priscila Escoto. Se trató de una bolsa Birkin de Hermès, considerada una de las más exclusivas del mundo y cuyo precio puede rondar los 200 mil pesos.

Los videos de la celebración también provocaron críticas y comentarios en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a preguntarse de dónde provenía el dinero para organizar una fiesta de ese nivel, pues se llegó a especular que el evento habría costado cerca de 45 millones de pesos.

Uno de los que reaccionó públicamente fue el comunicador Chumel Torres, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La naco no se quita con nada”.

Posteriormente agregó en otra publicación que esos XV años de lujo demostraban que “con dinero baila quien tú quieras que baile”.

Chumel Torres reacciona a XV años de lujo de Mafer. Foto: Captura de pantalla
Sin embargo no fue el único, ya que a la conversación también se sumó el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ironizó sobre el caso luego de que en redes se mencionara una supuesta relación del padre de la joven con el partido Morena.

En su mensaje, el llamado “Tío Richie” escribió que empezaba a pensar que la frase “Primero los pobres” —popularizada por Andrés Manuel López Obrador— podría haber sido una apuesta entre el mandatario y su equipo.

Salinas Pliego reaccion a XV años de lujo de Mafer. Foto: Captura de pantalla
