Diversos grupos sociales y sindicales tienen programadas concentraciones y movilizaciones para este lunes 15 de junio de 2026 en la Ciudad de México, con demandas laborales, educativas y ambientales.

Desde las 07:00 horas, trabajadores eventuales precarios de la Secretaría de Salud de Guerrero se concentrarán en las oficinas centrales del IMSS-Bienestar, ubicadas en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Los manifestantes exigirán la basificación del personal de contrato, pago de uniformes, liberación del periodo de desintoxicación y un alto al acoso por parte de autoridades estatales y federales.

Más tarde, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudirán a la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, donde realizarán una conferencia de prensa a las 10:30 horas para presentar su plan de acción. Entre sus demandas se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejoras laborales, incremento salarial, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Se prevé que permitan el paso libre en las casetas con dirección hacia la Ciudad de México.

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Finalmente, a las 14:00 horas, integrantes del Santuario Ajolote realizarán una reunión en el Palacio de Bellas Artes en defensa del ajolote mexicano, para denunciar la contaminación de los canales de Xochimilco por descargas de aguas residuales, situación que aseguran pone en riesgo la supervivencia de esta especie.

Autoridades capitalinas mantienen vigilancia ante las movilizaciones y posibles afectaciones viales en las zonas donde se realizarán estas actividades.

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