[Publicidad]
Naucalpan, Méx.- Con una inversión cercana a 4 millones de pesos, el Gobierno de Naucalpan rehabilitó y modernizó el sistema de rebombeo del Pozo Los Remedios, en la colonia Padre Figueroa, obra que beneficiará a cerca de 10 mil habitantes de siete comunidades de la zona alta del municipio.
La obra estuvo a cargo del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), como parte de las acciones para reforzar el suministro de agua en esta zona del municipio tras los problemas registrados durante la crisis hídrica de los últimos años.
De acuerdo con autoridades municipales, el Pozo Los Remedios recibe agua del Sistema Lerma-Cutzamala y la almacena en un tanque con capacidad de 12 mil metros cúbicos.
Posteriormente, el líquido se envía al tanque de piedra del Pueblo de los Remedios para distribuirse por gravedad en colonias cercanas.
¿Cuáles serán las comunidades beneficiadas?
Las comunidades beneficiadas con la rehabilitación son Padre Figueroa, Pueblo de los Remedios, La Ribera, Unión Popular, Temazcal, Lomas de Cantera y Ciudad de los Niños.
El director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio (OAPAS), Gregorio Ramos, informó que el proyecto incluyó la sustitución de un motor de 150 caballos de fuerza por bombas verticales tipo turbina de 50 caballos de fuerza.
[Publicidad]
El nuevo sistema, dijo, mantiene la presión en el suministro de agua y permitirá un ahorro de 40 mil pesos mensuales en consumo de energía eléctrica.
Añadió que el sistema cuenta con automatización y operación remota desde un teléfono celular.
El funcionario municipal adelantó que el municipio prevé la creación de un Centro de Control Digital para monitorear en tiempo real los pozos y sistemas de rebombeo.
[Publicidad]
Durante la entrega del sistema de rebombeo estuvieron presentes representantes de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y autoridades auxiliares de Bosques de los Remedios y Pueblo de los Remedios.
LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
Reino Unido prohíbe acceso a menores de 16 años; "las redes sociales hacen infelices a los niños"
Estados
Mundial 2026 en Nuevo León cierra con saldo blanco; detienen a 12 personas en festejos de Monterrey
Universal Deportes
Bélgica vs Egipto: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido del Grupo G del Mundial 2026
Estados
Violencia sacude Culiacán; asesinan a un joven y atacan vivienda con adultos mayores en su interior
Sección
¿Suggar Mommy? Christian Nodal besa a una fan mayor que él por accidente
Sección
Agenda del amor del 15 al 21 de junio: Colores, energía y manifestación
Sección
Lo agarran en curva: Motociclista muere estampado contra el muro de contención en Iztapalapa
Sección
¿Tiene sugar daddy o vende fotos? Me da miedo preguntarle a mi hija de dónde saca dinero