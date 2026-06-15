Naucalpan, Méx.- Con una inversión cercana a 4 millones de pesos, el Gobierno de Naucalpan rehabilitó y modernizó el sistema de rebombeo del Pozo Los Remedios, en la colonia Padre Figueroa, obra que beneficiará a cerca de 10 mil habitantes de siete comunidades de la zona alta del municipio.

La obra estuvo a cargo del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), como parte de las acciones para reforzar el suministro de agua en esta zona del municipio tras los problemas registrados durante la crisis hídrica de los últimos años.

De acuerdo con autoridades municipales, el Pozo Los Remedios recibe agua del Sistema Lerma-Cutzamala y la almacena en un tanque con capacidad de 12 mil metros cúbicos.

Naucalpan moderniza sistema de rebombeo en Los Remedios. Foto: Especial

Posteriormente, el líquido se envía al tanque de piedra del Pueblo de los Remedios para distribuirse por gravedad en colonias cercanas.

¿Cuáles serán las comunidades beneficiadas?

Las comunidades beneficiadas con la rehabilitación son Padre Figueroa, Pueblo de los Remedios, La Ribera, Unión Popular, Temazcal, Lomas de Cantera y Ciudad de los Niños.

El director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio (OAPAS), Gregorio Ramos, informó que el proyecto incluyó la sustitución de un motor de 150 caballos de fuerza por bombas verticales tipo turbina de 50 caballos de fuerza.

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El nuevo sistema, dijo, mantiene la presión en el suministro de agua y permitirá un ahorro de 40 mil pesos mensuales en consumo de energía eléctrica.

Naucalpan moderniza sistema de rebombeo en Los Remedios. Foto: Especial

Añadió que el sistema cuenta con automatización y operación remota desde un teléfono celular.

El funcionario municipal adelantó que el municipio prevé la creación de un Centro de Control Digital para monitorear en tiempo real los pozos y sistemas de rebombeo.

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Durante la entrega del sistema de rebombeo estuvieron presentes representantes de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y autoridades auxiliares de Bosques de los Remedios y Pueblo de los Remedios.

LL