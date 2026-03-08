Adrián Marcelo reacciona a fiesta lujosa de XV años en Tabasco; "Austeridad Republicana", dice

Recientemente se viralizó en redes sociales algunos videos y fotografías de una fiesta de XV años celebrada en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, posicionándose en medio de la conversación mediática en diversas plataformas digitales este fin de semana debido a su magnitud.

Diversas grabaciones compartidas en redes muestran a la quinceañera de nombre María Fernanda "Mafer" disfrutando de un espectáculo lleno de lujos, celebridades invitadas y con presentaciones del cantante colombiano J Balvin y la artista mexicana Belinda.

La celebración se llevó a cabo al interior del Centro de Convenciones de Villahermosa y llamó la atención de diversos usuarios, quienes cuestionaron la inversión monetaria utilizada en el festejo financiado por el padre de la cumpleañera, el empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas.

En redes sociales se hizo viral una fiesta de quinceaños, donde estuvieron como invitados Belinda, J. Balvin y Xavi / Captura de pantalla

En los clips difundidos en redes se observa una producción de gran escala, con escenario, iluminación profesional, pantallas gigantes y presentaciones musicales. Durante la entrega de obsequios en la celebración, la cumpleañera recibió un bolso Birkin de la marca Hermès de la mano de la influencer Priscy Escoto.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Aunado a ello, el comediante Adrián Marcelo de 35 años se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial en la plataforma de X, enfatizando en el concepto político de "austeridad republicana" que busca optimizar recursos públicos, combatir la corrupción y eliminar lujos, impulsado usualmente por la Cuarta Transformación.

A través de una publicación escribió: "No es ninguna casualidad que el artífice del movimiento que hoy gobierna México y el empresario que se puede costear una fiesta así para su hija, sean del mismo", refiriéndose al fundador del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto dijo el comediante Adrián Marcelo en redes sociales. Foto: Captura de pantalla X

Durante el festejo también destacó la participación del intérprete de corridos tumbados Joshua Gutiérrez "Xavi", el grupo mexicano Matute, así como de la actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo, quien fue la encargada de recibir a los invitados de la velada inspirada en una gala de Nueva York y con tiendas instaladas en el recinto.

La cumpleañera, quien vestía un largo vestido dorado con olanes brillosos y una tiara sobre su cabeza, disfrutó junto a su familia una noche inolvidable. En plataformas digitales, la etiqueta relacionada con los #XVañosdeMafer comenzó a aparecer en publicaciones de distintos usuarios, lo que ayudó a impulsar aún más la viralización del tema.

@amorebelloradiooficial Quinceañera se vuelve viral por lo espectacular de la fiesta. Mafer una jovencita de Tabasco, México., se volvió viral por lo espectacular de su fiesta y no solo por la decoración… también por lo invitados. Al venue la recibió Galilea Montijo, le cantó “Happy Birthday” Belinda y en el escenario cantaron: Xavi, Matute y J Balvin. Está de más decir que el evento fue todo un éxito. 😎 #amorebelloradio #like #share ♬ Prosperidade Gravada no Éter - Meditação Sonora

