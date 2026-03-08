Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

En las últimas horas, una fiesta de XV años celebrada en Tabasco se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Videos compartidos en plataformas como TikTok muestran dicha celebración llena de lujo, celebridades y detalles exclusivos que rápidamente captaron la atención de miles de usuarios.

La protagonista del evento es María Fernanda, conocida como “Mafer”, quien festejó su cumpleaños número 15 con un evento que incluyó artistas internacionales y momentos que no pasaron desapercibidos.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la celebración de Mafer se realizó en Villahermosa, Tabasco. Al evento asistieron celebridades como Galilea Montijo, Belinda, Xavi, Matute y J Balvin.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la celebración de Mafer se realizó en Villahermosa, Tabasco, dentro del exclusivo hotel Marriott Villahermosa, uno de los recintos más reconocidos de la ciudad.

La quinceañera apareció con un elegante vestido dorado acompañado de una corona, mientras que sus padres, especialmente su papá identificado como Juan Carlos, la acompañaron durante los momentos más importantes del festejo.

Lo que más llamó la atención fue la presencia de celebridades como el cantante colombiano J Balvin, la cantante y actriz Belinda, el cantante Xavi y la conductora Galilea Montijo, quien incluso fue la encargada de conducir parte del evento.

La bolsa Birkin que causó polémica en la fiesta

Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios generó fue el llamado “último juguete”, una tradición en las fiestas de XV años en la que normalmente se entrega una muñeca a la quinceañera.

En esta ocasión el detalle fue muy distinto. En lugar de una muñeca, a la joven le entregaron una lujosa bolsa Birkin de la marca Hermès, considerada una de las más exclusivas del mundo y cuyo precio puede rondar los 200 mil pesos o incluso más.

La bolsa fue presentada por la influencer Priscila Escoto, conocida en redes sociales por presumir su amplia colección de bolsos de lujo.

Este detalle provocó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios señalaron que se trató de una celebración espectacular y fuera de lo común, otros cuestionaron el nivel de lujo que alcanzó la fiesta.

Ricardo Salinas Pliego reacciona a la fiesta de XV años

Entre las reacciones que surgieron en redes destacó la del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el magnate hizo un comentario sobre el tema y escribió:

“Cómo se ha llenado de millonarios Tabasco, de 7 años para acá”.

En el mismo mensaje también añadió la frase “Primero los pobres”, y señaló que: "tanto que me criticaban por mostrar lo que puedo pagar con mi trabajo y miren, solo era envidia."

Ricardo Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años de Mafer. Foto: Captura de pantalla

Esta publicación generó aún más controversia en redes sociales, pues algunos usuarios continuaron debatiendo sobre el nivel de lujo que tuvo la celebración y el contexto económico en el que se desarrolló.

