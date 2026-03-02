CURP biométrica: ¿pueden los adultos mayores tramitarla con su credencial del INAPAM?; aquí te decimos

La nueva CURP biométrica ya está en marcha en todo el país y su trámite es obligatorio para quienes deseen actualizar sus datos en el sistema del Registro Nacional de Población (Renapo). Sin embargo, contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye este procedimiento.

CURP biométrica. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Aunque ambos documentos están vinculados con la identidad oficial, cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye la CURP biométrica. Este documento está destinado a personas de 60 años o más y facilita el acceso a descuentos, apoyos y programas sociales como la Pensión del Bienestar.

INAPAM 2026. Foto: Imagen creada con IA ( ChatGPT)

En contraste, la CURP biométrica integrará datos como huellas dactilares y escaneo del iris, con el propósito de reforzar los procesos de verificación de identidad en diversos trámites oficiales.

¿Puede usarse la credencial INAPAM para hacer el trámite?

Sí. De acuerdo con los lineamientos del sistema de citas del Renapo, la credencial vigente del INAPAM es válida como identificación oficial para realizar el registro de datos biométricos.

Las personas adultas mayores pueden presentar:

CURP certificada

Credencial INAPAM vigente, INE o pasaporte

vigente, o Acta de nacimiento (en caso de requerirse para validación)

¿Qué datos se integran a la CURP biométrica?

El procedimiento consiste en vincular a la Clave Única de Registro de Población los siguientes elementos:

Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Firma autógrafa digitalizada

Según la descripción oficial del sistema de citas, este proceso permitirá realizar validaciones para garantizar la identificación de las personas mexicanas

CURP biométrica 2026. Foto: Redes Sociales

¿Cómo agendar cita paso a paso?

La programación del turno se realiza en el portal oficial del Renapo. El solicitante debe:

Ingresar al sitio web .

Registrar un correo electrónico.

Elegir la entidad federativa correspondiente.

Seleccionar el módulo de atención.

Escoger fecha y horario disponibles.

Confirmar la cita.

Para recibir orientación telefónica, el Centro de Atención y Servicios opera de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en el número 800 9 11 11 11, extensiones 15100 y 15101.

akv