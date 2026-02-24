Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo acceder a atención gerontológica gratis con tu credencial?

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), no solo funciona como una identificación oficial o brindar el acceso a diversos descuentos, sino que forma parte de una red de inclusión, ya que el organismo defiende el bienestar integral de ciudadanos mayores de 60 años con el objetivo de promover el fortalecimiento de su capacidad funcional.

Durante el 2026, los programas del INAPAM continuarán enfocados en los sectores de alta necesidad como la salud y el transporte, áreas donde el gasto de bolsillo suele ser más elevado para este grupo demográfico.

Por ello, a través de redes sociales el INAPAM compartió los horarios para recibir atención gerontológica gratis en el CAI (Centro de Atención Integral), donde el único requisito es presentar la credencial de adulto mayor.

Bienestar integral del adulto mayor. Foto: INAPAM

¿Cómo acceder a atención gerontológica gratis con credencial del INAPAM?

Este conjunto multidisciplinario va enfocado a mejorar la calidad de vida del adulto mayor a nivel clínico, funcional, mental y social mediante atención preventiva integral.

CAI Universidad INAPAM se ubica en Av. Universidad número 150, colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez. En esta dirección los adultos mayores podrán ser atendidos de lunes a viernes por médicos especialistas en gerontología.

Horario de atención turno matutino:

Primera vez: 08:00 a 13:00 h

Subsecuentes: 08:00 a 13:30 h

Turno vespertino

Primera vez: 14:00 a 19:00 h

Subsecuentes: 14:00 a 20:00 h

