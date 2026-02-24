Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿cuál es la fecha límite para solicitar la ayuda económica?; consulta aquí

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de los programas prioritarios impulsados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar con el objetivo de apoyar a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario que cursan en escuelas públicas catalogadas como de prioridad o cobertura ampliada, para que puedan continuar sus estudios en condiciones de igualdad y sin dificultades económicas.

Actualmente, se encuentra abierto el primer periodo de registro del 2026, donde miles de jóvenes pueden realizar su solicitud para recibir este apoyo económico. De igual forma, quienes deseen renovar la beca, deberán actualizar su información.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El apoyo dirigido a jóvenes de educación superior de escasos recursos, abrió su convocatoria y es necesario completar el registro a más tardar el próximo 27 de febrero a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

El monto otorgado por la beca es de $5,800 pesos bimestrales, que se entregan por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Este apoyo se deposita durante los cinco bimestres del ciclo escolar y puede otorgarse hasta por un máximo de 45 meses.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la beca?

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

o y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria. En el caso de las y los estudiantes de escuelas susceptibles de atención, deben comprobar bajos ingresos económicos y tener máximo 30 años .

. No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

