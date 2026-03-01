Shakira en CDMX: ¿qué cantante ha llenado más el Zócalo?; conoce a quién le pertenece el récord

El 27 de mayo de 2007, durante la gira Fijación Oral, Shakira se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito. El evento formó parte de una etapa de expansión del pop latino y reunió a miles de personas en la plaza principal del país.

Casi dos décadas después, la cantante volverá al mismo escenario con un espectáculo sin costo programado para este domingo 1 de marzo. El anuncio fue difundido a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

La presentación forma parte de la conmemoración por los 100 años de Grupo Modelo en México. La empresa gestionará y financiará el evento como parte de sus actividades conmemorativas.

¿Quién ha reunido más público en el Zócalo?

Aunque el regreso de Shakira genera expectativa, no encabeza la lista de conciertos gratuitos con mayor asistencia en la plancha del Zócalo.El registro más alto corresponde a Los Fabulosos Cadillacs, que el 3 de junio de 2023 convocaron a aproximadamente 300 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales de autoridades capitalinas.

En segundo lugar se encuentra Grupo Firme, que el 25 de septiembre de 2022 reunió a cerca de 280 mil asistentes. La agrupación, encabezada por Eduin Caz, consolidó una convocatoria masiva en la capital.

El tercer sitio corresponde a Paul McCartney, quien el 10 de mayo de 2012 congregó a alrededor de 230 mil personas. Parte del público permaneció en calles aledañas y siguió el concierto a través de pantallas instaladas en la zona.

En cuarto lugar figura Vicente Fernández, que el 14 de febrero de 2009 reunió a cerca de 217 mil asistentes. En esa ocasión declaró que su intención no era establecer marcas de asistencia, sino compartir con el público.

La lista continúa con Justin Bieber, quien el 11 de junio de 2012 convocó a unas 210 mil personas. Durante ese concierto interpretó temas como Boyfriend, Beauty and a Beat, As Long As You Love Me y One Less Lonely Girl, e invitó a una asistente al escenario.

Por último, la Rosalía reunió aproximadamente 160 000 personas en su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril de 2023, según cifras oficiales del gobierno de la ciudad.

