De la caminata con la "Loba" a acampar en el Zócalo; así se prepara fan de Shakira para concierto del 1 de marzo

La CDMX se prepara para el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo, no obstante, algunos fanáticos de la colombiana se encuentran acampando desde el viernes pasado para asegurar un lugar frente al escenario.

Entre decenas de historias de los fans que han seguido la carrera de “La Loba”, se encuentra Esaú López, un admirador que llegó desde León Guanajuato y espera presenciar el show histórico de su artista favorita junto a miles de capitalinos.

Por medio de redes sociales, López compartió un video que se volvió viral con más de un millón de vistas, mencionando que ya se encontraba en el Zócalo haciendo fila; sin embargo, tuvo que dejar su lugar para asistir al concierto de Shakira del 27 de febrero en el Estadio GNP, donde participó en la icónica dinámica de ‘La caminata con Loba’.

Esaú es un fan fuera de lo común, ya que ha seguido a Shakira a lo largo de 34 conciertos y asegura que la intérprete de “Pies Descalzos”, lo ubica en sus shows, e incluso el día de ayer tuvo la oportunidad de saludarla afuera de su hotel y le comentó que lo vio en primera fila.

“Ayer en cuanto salí del concierto fui a saludar a Shakira a su hotel. Me reconoció por la manta, me dijo: ‘Te vi en primera fila’ y de inmediato me fui al campamento”.

De la caminata con la "Loba" a acampar en el Zócalo

Tras vivir ese momento con la cantante, el fanático regresó al campamento, donde ocupó el quinto lugar en la lista, que hasta esta tarde es integrada por alrededor de 40 personas. Cabe destacar que esperan la llegada de más asistentes en las próximas horas, pues los organizadores repartirán pulseras para dar acceso prioritario a este grupo.

Son alrededor de diez casas de campaña las que se ubican en una pequeña glorieta junto a la esquina de la Plaza de la Constitución que da hacia calle Corregidora y José María Pino Suárez, donde este grupo de fanáticos soportan incesante sol y fuertes vientos en espera de la artista. “Es una retribución del amor que nos tiene Shakira”, mencionó Esaú.

La experiencia en el campamento se ha llevado con orden gracias al respaldo de los fans en conjunto con el equipo a cargo del reordenamiento de la vía pública. Foto: Daniela Cerriteño - El Universal

“Mi primera vez acampando por Shakira fue en Guadalajara, durante la gira de ‘Sale el Sol’ en el 2011. Fueron alrededor de 26 horas y cuando visitó mi ciudad, León Guanajuato, en esa misma gira volví a hacerlo”.

Estas experiencias previas lo animaron a repetir la hazaña en el regreso a los escenarios de la barranquillera en el tour “Las Mujeres ya No Lloran”; “Durante este tour que inició en 2025, pensé que no podría, pero acampé durante dos fechas de Puebla, Querétaro, Veracruz, Mérida, Tuxtla, Monterrey y CDMX cuando estuve en zona general”, dijo.

A pesar del gran reto que implica el acampar en vía pública en una zona de alta afluencia, al tratarse de un concierto gratuito, el ánimo no decae: “Sin duda, este es el campamento más extenso porque van a ser más de dos días”, señaló

“Como fan tengo la dicha de tener mi foto con Shakira, he estado en meet and greet junto a ella, ya me ubica por nombre y me mencionó en su concierto de agosto en el Estadio GNP, ante más de 65 mil personas dijo mi nombre al micrófono. Se me hizo adicción el hecho de que ella me vea que estoy ahí con mi manta y que diga: ‘Aquí sigue’ ”

Un apoyo que llena el alma

La experiencia en el campamento se ha llevado con orden gracias al respaldo de los fans en conjunto con el equipo a cargo del reordenamiento de la vía pública.

“Estar aquí ha sido de lujo, a pesar de que ayer cuando llegamos hubo un poquito de tensión porque nos dijeron que no se iba a poder, logramos la autorización del campamento en una zona y a primera hora del día de hoy, vinieron las autoridades y nos dieron facilidades. Dijeron que nos otorgarían pulseras de acceso prioritario por la tarde para asegurar nuestro acceso prioritario”.

“Con la gente aquí se siente una vibra maravillosa, conocí a personas de prácticamente toda la república, e incluso de otros países”, detalló.

Fans de Shakira esperan una noche llena de sorpresas en el Zócalo

La apuesta por algún invitado especial durante el show de este domingo, de acuerdo con Esaú se inclina por Grupo Frontera, Belinda, Danna Paola y Beéle, quien compartió el escenario con la artista el pasado 27 de febrero.

“En el Estadio GNP ha dado muchas sorpresas, así que estoy casi seguro de que este domingo nos sorprenderá con un invitado especial, porque tiene que romperla en el Zócalo, será un evento histórico”, concluyó.

