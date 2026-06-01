[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de caluroso a muy caluroso, para este lunes 1 de junio en la Ciudad de México.
Se espera aumento de nublado por la tarde, con chubascos y algunas lluvias fuertes puntales y posible caída de granizo así como actividad eléctrica.
Particularmente se prevén lluvias fuertes en el sur y poniente de la CDMX, entre las 16:00 de la tarde y las 21:00 horas.
Lee también Renuevan jardines del Centro Histórico de Coyoacán
Este día los vientos serán variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, se prevén temperaturas máximas de hasta 28° Celsius por la tarde, mientras que las mínimas serán de 16° Celsius.
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Autopistas
Las mujeres enfrentan mayor riesgo de sufrir lesiones en accidentes automovilísticos
Economía
Cooperativa Cruz Azul aprueba por unanimidad reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel; destacan resultados en 5 años
Menú
¿Es malo comer la piel de la longaniza?
Universal Deportes
Selección Mexicana: Radiografía de la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026
Sección
¿Qué significa que mi novia siempre tenga cosas que hacer justo cuando vamos a hacer el amor?
Sección
Demencia en México: Causas, síntomas y claves para prevenir el deterioro cognitivo
Sección
¿Eres migajera emocional? Las señales del universo para dejar atrás el amor a medias
Sección
¡Se quedaron sin Mundial, pero sí salieron en el álbum! Panini prepara corrección masiva