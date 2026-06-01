Metrópoli | 01-06-26 | 10:06 | Actualizada | 01-06-26 | 10:06 |

La () prevé ambiente de caluroso a muy caluroso, para este lunes 1 de junio en la Ciudad de México.

Se espera aumento de nublado por la tarde, con chubascos y algunas lluvias fuertes puntales y posible caída de granizo así como actividad eléctrica.

Particularmente se prevén en el sur y poniente de la CDMX, entre las 16:00 de la tarde y las 21:00 horas.

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Este día los vientos serán variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se prevén temperaturas máximas de hasta 28° Celsius por la tarde, mientras que las mínimas serán de 16° Celsius.

mahc/LL

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